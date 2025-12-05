БългарияВластНовини

ПП-ДБ внася вот на недоверие срещу кабинета на Росен Желязков

Парламент

Депутатите излизат в коледна ваканция след 19 декември

Групата на „Продължаваме промяната – Демократична България“ внася днес вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“, въпреки решението на кабинета, а вече и на парламента, за оттегляне на бюджет 2026. Те обявиха, че в деня на дебатите ще има организиран протест, чието мото ще бъде: „Стига!  Достатъчно! Дайте шанс на бъдещето на България“!.

Регламентът на Народното събрание гласи, че обсъждането на вота може да се проведе между три и седем дни след внасянето, което значи най-вероятно в четвъртък. Очакванията са гласуването по вота да се случи в петък, 12 декември, защото то трябва да се проведе най-малко 24 часа след приключване на дебатите.

Последният парламентарен ден за тази година е 19 декември — след това депутатите излизат в коледна ваканция.

