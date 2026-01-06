Румен Радев: Възнамерявам най-скоро да връча мандата

Президентът Румен Радев заяви, че възнамерява възможно най-скоро да връчи мандата на първата по численост парламентарна група, след като партиите по време на консултациите потвърдиха, че 51-ото Народно събрание няма бъдеще и поеха ангажимент за законодателни промени, целящи повишаване на доверието в изборния процес.

„Само след няколко седмици народните представители ще потърсят доверието на избирателите и времето за тези промени е ограничено“, допълни държавният глава.

Радев посочи необходимостта от 100% машинно гласуване с електронно отчитане, но със задължително ръчно преброяване на разписките. На въпрос дали мандатът ще бъде връчен тази седмица, той заяви, че ще обяви решението си възможно най-скоро.

Относно предстоящите избори президентът подчерта, че отговор на въпроса дали ще бъде съставено редовно правителство могат да дадат единствено българските граждани.

„Призовавам за масово гласуване, за да се минимизират корпоративният, купеният и принудителният вот“, добави той.

Радев коментира и своя мандат:

„Отчетът ни с вицепрезидента Илияна Йотова се дава всеки ден чрез нашите действия за гражданите. Победата на вторите ни президентски избори показа, че българите оценяват нашата работа, въпреки критиките.“

Той уточни, че целта им не е да обединяват партиите, а българските граждани около техните интереси и права.

На въпрос за възможността неговата партия да обедини парламентарното мнозинство, президентът отговори: