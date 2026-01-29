Президентът продължава консултациите за служебен премиер

БългарияВластНовини

08:46ч, четвъртък, 29 януари, 2026
Президентът Илияна Йотова продължава и днес консултациите за избор на служебен премиер, които ще приключат утре. След срещи с половината от потенциалните кандидати от т.нар. „домова книга“, държавният глава получи четири категорични отказа и един сигнал за готовност – от Андрей Гюров.

Днес в президентството са насрочени разговори с омбудсмана Велислава Делчева и нейния заместник Мария Филипова. Финалът на консултациите ще бъде в петък, когато Йотова ще се срещне с председателя на Сметната палата Димитър Главчев и неговите заместници Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

