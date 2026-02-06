ПП-ДБ и АПС настояват за вето върху ограниченията за секции в чужбина

„Продължаваме промяната–Демократична България“ и „Алианс за права и свободи“ призоваха президента Илияна Йотова да наложи вето на приетите промени, които въвеждат лимит за избирателните секции в държави извън Европейския съюз.

Според Ивайло Мирчев мярката ще затрудни българите зад граница и може отново да доведе до дълги пътувания и опашки пред секциите. От АПС също настояха за връщане на закона, като обмислят и сезиране на Конституционния съд.

Депутатите решават за ограничаване на секциите извън ЕС

Поправките бяха гласувани с подкрепата на „Възраждане“, ГЕРБ, БСП и ИТН. Те предвиждат до 20 секции извън дипломатическите мисии в страни извън ЕС, докато досега броят им зависеше от подадените заявления. Критиците предупреждават, че това ограничава правото на глас на българите в чужбина, а вносителите защитават текстовете с аргумента за по-добър контрол върху изборния процес.