Депутатите решават за ограничаване на секциите извън ЕС

Народното събрание ще разгледа окончателно промените в Изборния кодекс, които предвиждат по-малък брой секции за гласуване в държави извън Европейския съюз. Точката е водеща в програмата на днешното пленарно заседание.

Идеята, предложена от „Възраждане“, е извън дипломатическите и консулските мисии да могат да се разкриват най-много 20 изборни секции. Проектът вече получи подкрепа на първо четене, а правната комисия също го одобри при последното му разглеждане. От „Продължаваме промяната – Демократична България“ настояха лимитът да бъде значително по-висок – до 100 секции, но предложението им не беше прието.

Междувременно депутатите подкрепиха идея на ГЕРБ-СДС създаването на многомандатен район „Чужбина“ да се отложи до началото на 2028 година.

В рамките на заседанието парламентът ще обсъди още промени в законите за киберсигурността и за марките и географските означения. Очаква се народните представители да се произнесат и по ратификацията на международно споразумение за автоматичен обмен на информация, свързана с криптоактиви и финансови сметки.