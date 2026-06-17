Пловдивчани получават изравнителни фактури за парното

Пловдивчани, които използват топлоснабдяване, започват да получават изравнителни фактури за отминалия отоплителен сезон. Фирмите за дялово разпределение изготвят извънредни изравнителни сметки за есента и зимата за всички сгради етажна собственост, без значение на избрания от клиентите вид отчет поради последните промени в Наредбата за топлоснабдяване относно изчислението на енергия за сградна инсталация. Изравнителни сметки няма да се издават единствено за сгради с хоризонтална отоплителна инсталация.

От началото на седмицата поетапно започна изпращането на информация до клиентите за изравнителни фактури. До 30 юли всеки клиент може да подаде възражение до обслужващата го фирма за дялово разпределение във връзка с данните за сметките за отоплителен сезон.

След 30 юли данните ще бъдат изпратени от фирмите за дялово разпределение в ЕVN Топлофикация за изготвяне на изравнителните фактури във вид на дебитни и/или кредитни известия. Известията ще бъдат изпратени до клиентите на дружеството през месец август 2026 г., съобщават от дружеството.



EVN Топлофикация напомня на своите клиенти, че съгласно законодателството от 1 януари 2027 г. всички уреди за дялово разпределение на топлинна енергия в сгради – индивидуални разпределителни устройства (ИРУ), топломери и водомери за топла вода – трябва да бъдат отчитани дистанционно. Уредите с дистанционно отчитане дават редица предимства на клиентите: