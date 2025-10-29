Наталия Киселова подаде оставка като председател на НС

Наталия Киселова обяви, че подава оставка като председател на Народното събрание в началото на днешното пленарно заседание.

„Уважаеми колеги, днес подадох заявление, с което се оттеглям от длъжността председател на Народното събрание. В изминалите дни беше казано, че в политиката никой на никого не е длъжен. Дължим го на гражданите, които гласуваха за нас, на тези, които не гласуваха. През изминалите пет години политическата криза не стихва, липсват ни умения за взаимно уважение, за съгласие, за коалиционна култура. Като народен представител и като част от парламентарната група на „БСП-Обединена левица“ ние доказахме, че в критични моменти можем да сме отговорни на висотата на историческия момент. Днес се оттеглям и по този начин показвам как трябва да се постъпва с чувство на дълг и отговорност към парламентарната практика в условията на коалиционно управление. За мен беше чест“, заяви Киселова от председателското място в пленарната зала.

След оставката на досегашния председател, мястото временно зае заместник-председателят от ГЕРБ–СДС Рая Назарян. Съгласно правилника на парламента, при подадено писмено заявление за освобождаване, каквото направи Киселова, решението влиза в сила без обсъждане и гласуване, а в рамките на 14 дни трябва да бъде избран нов председател. До провеждането на този избор заседанията се ръководят от представител на най-голямата парламентарна група – в случая Назарян.

Рая Назарян сменя Наталия Киселова като председател на НС

Решението за ротация на председателския пост беше потвърдено от коалиционните партньори ГЕРБ–СДС, „БСП – Обединена левица“ и „Има такъв народ“. Новото споразумение предвижда смяната на председателя да се извършва на всеки десет месеца, като механизмът ще бъде включен в анекс към коалиционното споразумение.

Промените бяха ускорени след призива на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за „преформатиране“ на управлението, отправен след слабия резултат на партията на местните избори в Пазарджик. Борисов настоя за промени на всички управленски нива, включително за смяна на председателя на парламента. Това доведе до серия срещи между ГЕРБ и ДПС–„Ново начало“, като двете формации се обединиха около решението да запазят настоящата формула на парламентарна подкрепа.

Наталия Киселова беше избрана за председател на Народното събрание на 6 декември 2024 г. след 11 неуспешни опита и балотаж срещу Силви Кирилов от ИТН. Оставката ѝ беше искана неколкократно от „Възраждане“ и „Продължаваме промяната – Демократична България“.