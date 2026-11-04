Пловдив постави началото на академия за по-добро управление на музеите

В зала „Съединение“ на Регионалния исторически музей – Пловдив при изключителен интерес и висока оценка от страна на участниците се проведе специализираното обучение „Ефективно управление на музеите“. Форумът постави фокус върху практическите предизвикателства пред музейните институции при прилагането на данъчното, трудовото и осигурителното законодателство, Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Системите за финансово управление и контрол (СФУК).

Инициативата е част от проекта Академия „Наследство“, който се реализира от Фондация „Балканско наследство“ в партньорство със Сдружение „Български музеи“ и Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Община Пловдив и е ключова част от Културния календар на града за 2026 година.

Академия „Наследство“ е иновативна платформа за практическо обучение, споделяне на опит и утвърждаване на добри практики в управлението, опазването и популяризирането на материалното и нематериалното културно наследство. Пилотният формат стартира в Пловдив — градът с най-голяма концентрация на регионални и общински културни институции в страната и утвърден пример за успешна общинска политика в сектора.

Проектът си поставя няколко основни дългосрочни цели. Повишаване на знанията и уменията за стратегическо управление, стриктно прилагане на законовата рамка, привличане на финансиране и изграждане на устойчиви партньорства. Прилагане на водещи световни стандарти при опазването на културното богатство и внедряване на иновативни комуникационни инструменти. Засилване на позицията на Пловдив като водещ център за формиране на успешна музейна политика и разпознаваема дестинация за културен туризъм.

Двудневната интензивна програма събра на едно място ръководители, счетоводители и експерти по човешки ресурси от редица музейни институции. В рамките на панелите бяха разгледани сложни казуси от ежедневната дейност на музеите:

Модул 1: Трудово, осигурително и данъчно законодателство

Трудови договори и дигитализация: Прилагане на електронно трудово досие и електронен трудов запис, както и специфични казуси при назначаване и освобождаване на служители.

Прилагане на електронно трудово досие и електронен трудов запис, както и специфични казуси при назначаване и освобождаване на служители. СИРВ (Сумирано изчисляване на работното време): Законови специфики и документация за музеи с непрекъснат режим на работа по график.

Законови специфики и документация за музеи с непрекъснат режим на работа по график. Граждански и авторски договори: Практически разграничения между граждански договор (договор за изработка) и авторски/лицензионни възнаграждения при издаване на каталози, научни трудове и изложби (с фокус върху спестяването на осигурителни тежести при чисти авторски права). Избягване на рисковете от прикрит трудов договор.

Практически разграничения между граждански договор (договор за изработка) и авторски/лицензионни възнаграждения при издаване на каталози, научни трудове и изложби (с фокус върху спестяването на осигурителни тежести при чисти авторски права). Избягване на рисковете от прикрит трудов договор. Специфики при теренна работа и археология: Сключване на краткотрайни сезонни или срочни договори за работници на терен; данъчно и осигурително третиране на командировъчните пари спрямо допълнителните възнаграждения за специфични условия на труд.

Модул 2: Прилагане на ЗДДС и финансови специфики

Данъчно третиране (Освободени vs. Облагаеми доставки): Ясно разделение между основната (културна) дейност на музеите (чл. 42 от ЗДДС) и тяхната стопанска дейност.

Ясно разделение между основната (културна) дейност на музеите (чл. 42 от ЗДДС) и тяхната стопанска дейност. Съпътстващи и търговски дейности: Режим при услуги за заснемане, екскурзоводи, отдаване под наем на търговски обекти (кафенета/ресторанти), провеждане на платени събития и търговия на дребно (комисионни договори и посредничество).

Режим при услуги за заснемане, екскурзоводи, отдаване под наем на търговски обекти (кафенета/ресторанти), провеждане на платени събития и търговия на дребно (комисионни договори и посредничество). Дигитална реклама и чуждестранни услуги: Задължителна регистрация по чл. 97а от ЗДДС при ползване на рекламни платформи като Facebook и Google или софтуер от чуждестранни доставчици.

Задължителна регистрация по чл. 97а от ЗДДС при ползване на рекламни платформи като Facebook и Google или софтуер от чуждестранни доставчици. Дълготрайни и краткотрайни активи: Специфики при прехвърляне на активи от първостепенния разпоредител с бюджет (общините) – третиране като вътрешнобюджетна операция без доставка.

Модул 3: Бюджетен контрол, СФУК и обществени поръчки

Втората част на обучението беше посветена на изграждането и поддържането на ефективна Система за финансово управление и контрол (СФУК) и практическото прилагане на нормативната рамка за обществените поръчки в специфичния контекст на културния сектор. Акцент бе поставен върху дискусията за споделяне на опит между второстепенните разпоредители с бюджет и местната власт, проведена с активното участие на представители на Община Пловдив.

Високата практическа стойност на семинара бе гарантирана от доказани професионалисти с богат опит в правната, финансовата и счетоводната сфера. Като лектори в обучението участваха: Милкана Тодорова, Вероника Левова, Даниела Даракчиева, Блага Георгиева и Йорданка Гроцева. Участниците изразиха изключителна удовлетвореност от предоставените конкретни казуси, решения и възможността за открит диалог по критични за институциите въпроси.

Предстоящите модули на Академията ще продължат да надграждат уменията на специалистите от целия регион. В следващите издания акцентът ще падне върху брандинга на съвременните музеи, работа с нови публики и доброволци, както и привличането на млади аудитории чрез нови технологии и изкуствен интелект.

Сред лекторите в следващите етапи ще бъдат водещи български културни мениджъри и международни експерти, сред които: Аделина Филева – директор на Градска художествена галерия – София; Пламен Петров – директор на Художествена галерия – Казанлък; проф. Светла Димитрова – председател на Българския национален комитет на ИКОМ; Представители на Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“ и Фондация „Балканско наследство“. Проектът цели да продължи да утвърждава Пловдив като водещ образователен и методологически център за музейната общност в България.