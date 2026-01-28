Депутатите обсъждат на второ четене закриването на КПК

Закриването на Комисията за противодействие на корупцията влиза като първа точка в програмата на парламента за тази седмица. Депутатите ще обсъждат на първо четене промени в Закона за Сметната палата, с които се предвижда разпускане на КПК и прехвърляне на функциите ѝ към други институции.

Според проекта разследването на корупцията по високите етажи на властта отново ще бъде поверено на следователите, оперативната дейност ще премине към ГДБОП, а контролът върху конфликтите на интереси и имуществените декларации – към Сметната палата.

В правната комисия вече беше приета редакция, според която архивите и базите данни на КПК трябва да бъдат предадени на ДАНС. Първоначално се обсъждаше част от информацията да бъде унищожена, което предизвика остра реакция в пленарната зала. От ПП–ДБ предупредиха, че така се създава риск чувствителни данни да бъдат „фиктивно унищожени“, а впоследствие използвани нерегламентирано. Срещу унищожаването на архивите се обявиха и от „Възраждане“, като настояха те да отидат в ГДБОП, а не в ДАНС. От Министерството на правосъдието подкрепят запазването на информацията, но не и прехвърлянето ѝ към ГДБОП.

Освен антикорупционните промени, тази седмица парламентът ще разгледа и изменения в Закона за здравето, Закона за гражданското въздухоплаване и Закона за движението по пътищата, както и нови изисквания за безопасност при атракционни услуги.

В четвъртък е планирано второто четене на промените в Закона за киберсигурност, а в програмата са включени още ратификация на споразумение с Италия за военно сътрудничество и проект за придобиване на брегови ракетни комплекси. Петък е запазен за европейската работна програма на парламента за 2026 г. и редовния парламентарен контрол.