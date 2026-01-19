Румен Радев слиза от поста президент

Румен Радев, президент на Република България за два мандата, обяви днес, че слиза от поста си след 9 години на тази позиция. Той заяви, че утре (20 януари) ще депозира своята оставка като президент. Така постът ще бъде зает от Илияна Йотова, досегашен вицепрезидент, на която Радев лично благодари за добрата съвместна работа.

Радев не назова конкретен политически проект, чрез който ще продължи дейността си. Оставката идва непосредствено преди предстоящите поредни извънредни парламентарни избори и се очаква Радев да се включи в тях със своя формация.

В речта си от Гербовата зала той изложи аргументите си да смени президентския пост с този на политическата игра в законодателната и изпълнителната власт, като разкритикува всички досегашни участници в управлението на страната. Според него България е постигнала много успехи в развитието си, като влизането в Шенген и интеграцията в Европейския съюз, но това не е довело до щастие сред българския народ.

Държавата е само привидно демокрация, но реално се управлява от олигархията, коментира още той. Българската политика се води от кукловоди, а не от институциите. Според него правителството на Николай Денков с мандат на ПП-ДБ и подкрепено от ГЕРБ-СДС, което той назова с пейоративния термин „Сглобка“ е заличил разликата между корупционери и борби срещу корупцията, между законност и беззаконие. За него венецът на овладяването на държавата от олигархията са били промените в конституцията от 2023 година, с които служебното правителство вече не може да гарантира честни избори.

Окончателното погазване на законността, според Радев, е бил отказът на Народното събрание да произведе референдум за датата на приемане на еврото.