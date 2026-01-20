Изграждат нов физкултурен салон към ОУ „Васил Петлешков“

Градската управа започва процедура за изграждане на нов физкултурен салон в ОУ „Васил Петлешков“ в район Западен. Вече е обявена обществената поръчка за проектиране, авторски надзор и строителство на едноетажна сграда в двора на училището. Прогнозната стойност е 852 153 евро без ДДС.

Новият физкултурен салон ще е с височина 8 метра и застроена площ от 751,45 кв. м. Проектът предвижда и облагородяване на прилежащото пространство около постройката.

Сградата ще бъде изпълнена с носеща метална конструкция върху монолитни стоманобетонови основи, с термопанели за ограждащите стени и покрива. Предвидени са всички необходими инсталации – електро, ВиК, отопление, вентилация и климатизация.

Основното помещение ще бъде многофункционална спортна зала с площ 578,55 кв. м, подходяща за провеждане на учебни занятия по различни спортове. Игрището ще позволява практикуването на баскетбол, футбол на малко поле/хандбал, волейбол и бадминтон, като ще бъдат осигурени необходимите обслужващи ивици от двете страни. Подовата настилка ще бъде противоударна и противохлъзгаща, съобразена със съвременните изисквания за безопасност.

Проектът включва и обслужващи помещения с обща площ 172,90 кв. м – съблекални за момчета и момичета, оборудвани с шкафчета, душове, тоалетни и мивки, кабинет за учители със самостоятелен санитарен възел, санитарен възел за хора с увреждания, както и склад за спортен инвентар.

В залата ще бъде монтирано трайно оборудване, включително сгъваеми баскетболни кошове и необходимо обзавеждане. Подвижното спортно оборудване ще бъде доставено допълнително и не е част от строителната поръчка. Крайният срок за подаване на оферти е 16 февруари т.г. , а прогнозната стойност е 852 153 евро без ДДС.