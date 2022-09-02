Прокуратурата пое пожара в Душото

Районна прокуратура – Пловдив наблюдава досъдебно производство за причиняване на пожар по непредпазливост на покривната конструкция на ОУ „Душо Хаджидеков“ в гр. Пловдив
Районна прокуратура – Пловдив наблюдава досъдебно производство това, че по непредпазливост е запалено чуждо имущество със значителна стойност, собственост на ОУ „Душо Хаджидеков“ гр. Пловдив – престъпление по чл. 331 ал. 1 вр. чл. 330 ал. 1 от Наказателния кодекс.
Грешка при ремонт предизвикала пожара на „Душо Хаджидеков“ (ВИДЕО и СНИМКИ)
На 1 септември 2022 г., около 11,30 ч. е бил подаден сигнал на тел. 112 за възникнал пожар на покривната конструкция на ОУ „Душо Хаджидеков“ в гр. Пловдив.
Целият покрив на Душото гори (ГАЛЕРИЯ И ВИДЕО)
На място са пристигнали екипи на ПБЗН, намиращите се хора в училището са били евакуирани. Пожарът е бил овладян и угасен. Няма пострадали лица.
Добрата новина: Пожарът в ОУ „Душо Хаджидеков“ е потушен – ВИДЕО
По досъдебното производство са извършени действия по разследването – оглед на местопроизшествие, разпитани са свидетели. Предстои назначаването на пожаротехническа експертиза и след нейното изготвяне ще се преценява за повдигане на обвинение по горепосочения текст.
257 коментари
Yeni Pin Up giriЕџ ГјnvanД±nД± axtarД±rsД±nД±zsa, bura baxa bilЙ™rsiniz. Bloklanmayan link vasitЙ™silЙ™ hesabД±nД±za girin vЙ™ oynamaДџa baЕџlayД±n. XoЕџ gЙ™ldin bonusu sizi gГ¶zlЙ™yir. KeГ§id: п»їPin Up giriЕџ hamД±ya bol Еџans.
п»їHalo Bosku, lagi nyari situs slot yang gacor? Coba main di Bonaslot. Winrate tertinggi hari ini dan terbukti membayar. Deposit bisa pakai OVO tanpa potongan. Daftar sekarang: п»їhttps://bonaslotind.us.com/# daftar situs judi slot salam jackpot.
ï»¿Halo Slotter, lagi nyari situs slot yang gacor? Rekomendasi kami adalah Bonaslot. Winrate tertinggi hari ini dan pasti bayar. Isi saldo bisa pakai Dana tanpa potongan. Login disini: ï»¿https://bonaslotind.us.com/# bonaslotind.us.com salam jackpot.
п»їMerhaba arkadaЕџlar, gГјvenilir casino siteleri bulmak istiyorsanД±z, bu siteye kesinlikle gГ¶z atД±n. LisanslД± firmalarД± ve bonuslarД± sizin iГ§in inceledik. GГјvenli oyun iГ§in doДџru adres: п»їhttps://cassiteleri.us.org/# listeyi gГ¶r bol Еџanslar.
Aktual Pin Up giriЕџ ГјnvanД±nД± axtarД±rsД±nД±zsa, doДџru yerdesiniz. Bloklanmayan link vasitЙ™silЙ™ hesabД±nД±za girin vЙ™ qazanmaДџa baЕџlayД±n. XoЕџ gЙ™ldin bonusu sizi gГ¶zlЙ™yir. KeГ§id: п»їhttps://pinupaz.jp.net/# sayta keГ§id hamД±ya bol Еџans.
п»їHalo Bosku, cari situs slot yang mudah menang? Rekomendasi kami adalah Bonaslot. Winrate tertinggi hari ini dan pasti bayar. Deposit bisa pakai Dana tanpa potongan. Login disini: п»їhttps://bonaslotind.us.com/# Bonaslot salam jackpot.
Situs Bonaslot adalah bandar judi slot online nomor 1 di Indonesia. Banyak member sudah mendapatkan Jackpot sensasional disini. Proses depo WD super cepat hanya hitungan menit. Situs resmi п»їslot gacor gas sekarang bosku.