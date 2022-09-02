Районна прокуратура – Пловдив наблюдава досъдебно производство за причиняване на пожар по непредпазливост на покривната конструкция на ОУ „Душо Хаджидеков“ в гр. Пловдив
Районна прокуратура – Пловдив наблюдава досъдебно производство това, че по непредпазливост е запалено чуждо имущество със значителна стойност, собственост на ОУ „Душо Хаджидеков“ гр. Пловдив – престъпление по чл. 331 ал. 1 вр. чл. 330 ал. 1 от Наказателния кодекс.
Грешка при ремонт предизвикала пожара на „Душо Хаджидеков“ (ВИДЕО и СНИМКИ)
На 1 септември 2022 г., около 11,30 ч. е бил подаден сигнал на тел. 112 за възникнал пожар на покривната конструкция на ОУ „Душо Хаджидеков“ в гр. Пловдив.
Целият покрив на Душото гори (ГАЛЕРИЯ И ВИДЕО)
На място са пристигнали екипи на ПБЗН, намиращите се хора в училището са били евакуирани. Пожарът е бил овладян и угасен. Няма пострадали лица.
Добрата новина: Пожарът в ОУ „Душо Хаджидеков“ е потушен – ВИДЕО
По досъдебното производство са извършени действия по разследването – оглед на местопроизшествие, разпитани са свидетели. Предстои назначаването на пожаротехническа експертиза и след нейното изготвяне ще се преценява за повдигане на обвинение по горепосочения текст.
196 коментари
Sharing, an important analysis on Mexican Pharmacy safety. It breaks down pricing differences for generics. Link: п»їmexico drug store.
Heads up, an official guide on FDA equivalent standards. The author describes quality control for ED meds. Full info: п»їhttps://polkcity.us.com/# order antibiotics from mexico.
Heads up, a helpful analysis on buying meds safely. It breaks down pricing differences for ED meds. You can read it here: п»їpolkcity.us.com.
п»їTo be honest, I came across a helpful report about ordering meds from India. It details WHO-GMP protocols when buying antibiotics. If you are looking for Trusted Indian sources, read this: п»їhttps://kisawyer.us.com/# world pharmacy india. Good info.
п»їTo be honest, I discovered a great resource concerning buying affordable antibiotics. It explains CDSCO regulations on prescriptions. If anyone wants factory prices, check this out: п»їhttps://kisawyer.us.com/# online pharmacy india. Worth a read.
п»їActually, I came across a helpful resource concerning safe pharmacy shipping. It covers FDA equivalents when buying antibiotics. In case you need cheaper alternatives, take a look: п»їhttps://polkcity.us.com/# farmacias mexicanas. It helped me.