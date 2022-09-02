Прокуратурата пое пожара в Душото

Районна прокуратура – Пловдив наблюдава досъдебно производство за причиняване на пожар по непредпазливост на покривната конструкция на ОУ „Душо Хаджидеков“ в гр. Пловдив

Районна прокуратура – Пловдив наблюдава досъдебно производство това, че по непредпазливост е запалено чуждо имущество със значителна стойност, собственост на ОУ „Душо Хаджидеков“ гр. Пловдив – престъпление по чл. 331 ал. 1 вр. чл. 330 ал. 1 от Наказателния кодекс.

На 1 септември 2022 г., около 11,30 ч. е бил подаден сигнал на тел. 112 за възникнал пожар на покривната конструкция на ОУ „Душо Хаджидеков“ в гр. Пловдив.

На място са пристигнали екипи на ПБЗН, намиращите се хора в училището са били евакуирани. Пожарът е бил овладян и угасен. Няма пострадали лица.

По досъдебното производство са извършени действия по разследването – оглед на местопроизшествие, разпитани са свидетели. Предстои назначаването на пожаротехническа експертиза и след нейното изготвяне ще се преценява за повдигане на обвинение по горепосочения текст.