Делото за побоя в Русе стигна до апелативния съд

Апелативният съд във Велико Търново ще разгледа днес мерките за неотклонение на четиримата младежи, обвинени в побой над директора на полицията в Русе.

Заседанията започват в 10:00 часа, като за всеки от задържаните ще се проведе отделно разглеждане в рамките на деня. Делото срещу непълнолетния ученик ще бъде при закрити врати, съгласно законовите изисквания.

На 6 септември Окръжният съд в Русе постанови „задържане под стража“ за всички обвиняеми. Те са обвинени в нанасяне на тежка телесна повреда на полицейски служител. В мотивите на първоинстанционния съд се подчертава, че съществува риск младежите да се укрият или да извършат ново тежко престъпление.