България вече има два медала от Олимпийските игри

Норвегия продължава да оглавява класирането по медали след петия ден от Зимните олимпийски игри в Милано–Кортина 2026. Скандинавците имат седем златни отличия и общо 13 медала.

В подреждането настъпиха промени – САЩ вече заемат второто място, а Италия се нарежда трета. И двата отбора са с по четири титли, като домакините също достигнаха общо 13 отличия и са на път да подобрят най-доброто си постижение.

България също записа силно представяне до момента с два бронзови медала – на Тервел Златев в алпийския сноуборд и на Лора Христова в биатлона. Така настоящото издание на игрите се очертава като най-успешното за страната ни след Олимпиадата в Солт Лейк Сити през 2002 г.

Класиране по медали след петия ден на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026:



златни сребърни бронзови общо

1. Норвегия 7 2 4 13

2. САЩ 4 6 2 12

3. Италия 4 2 7 13

4. Швейцария 4 1 2 7

5. Германия 3 3 2 8

6. Франция 3 3 1 7

7. Швеция 3 2 1 6

8. Австрия 2 5 1 8

9. Япония 2 2 4 8

10. Нидерландия 1 2 0 3

11. Словения 1 1 0 2

11. Чехия 1 1 0 2

13. Канада 0 1 3 4

14. Китай 0 1 2 3

15. Нова Зеландия 0 1 1 2

15. Република Корея 0 1 1 2

17. Латвия 0 1 0 1

17. Полша 0 1 0 1

19. БЪЛГАРИЯ 0 0 2 2

20. Белгия 0 0 1 1

20. Финландия 0 0 1 1

