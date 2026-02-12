България вече има два медала от Олимпийските игри

Норвегия продължава да оглавява класирането по медали след петия ден от Зимните олимпийски игри в Милано–Кортина 2026. Скандинавците имат седем златни отличия и общо 13 медала.
В подреждането настъпиха промени – САЩ вече заемат второто място, а Италия се нарежда трета. И двата отбора са с по четири титли, като домакините също достигнаха общо 13 отличия и са на път да подобрят най-доброто си постижение.
България също записа силно представяне до момента с два бронзови медала – на Тервел Златев в алпийския сноуборд и на Лора Христова в биатлона. Така настоящото издание на игрите се очертава като най-успешното за страната ни след Олимпиадата в Солт Лейк Сити през 2002 г.
Класиране по медали след петия ден на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026:
златни сребърни бронзови общо
1. Норвегия 7 2 4 13
2. САЩ 4 6 2 12
3. Италия 4 2 7 13
4. Швейцария 4 1 2 7
5. Германия 3 3 2 8
6. Франция 3 3 1 7
7. Швеция 3 2 1 6
8. Австрия 2 5 1 8
9. Япония 2 2 4 8
10. Нидерландия 1 2 0 3
11. Словения 1 1 0 2
11. Чехия 1 1 0 2
13. Канада 0 1 3 4
14. Китай 0 1 2 3
15. Нова Зеландия 0 1 1 2
15. Република Корея 0 1 1 2
17. Латвия 0 1 0 1
17. Полша 0 1 0 1
19. БЪЛГАРИЯ 0 0 2 2
20. Белгия 0 0 1 1
20. Финландия 0 0 1 1
