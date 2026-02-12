БългарияНовиниСпорт

България вече има два медала от Олимпийските игри

Норвегия продължава да оглавява класирането по медали след петия ден от Зимните олимпийски игри в Милано–Кортина 2026. Скандинавците имат седем златни отличия и общо 13 медала.

В подреждането настъпиха промени – САЩ вече заемат второто място, а Италия се нарежда трета. И двата отбора са с по четири титли, като домакините също достигнаха общо 13 отличия и са на път да подобрят най-доброто си постижение.

България също записа силно представяне до момента с два бронзови медала – на Тервел Златев в алпийския сноуборд и на Лора Христова в биатлона. Така настоящото издание на игрите се очертава като най-успешното за страната ни след Олимпиадата в Солт Лейк Сити през 2002 г.

Класиране по медали след петия ден на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026:
               
                     златни  сребърни бронзови  общо
1. Норвегия	        7	2	4	13
2. САЩ                	4	6	2	12
3. Италия	        4	2	7	13
4. Швейцария	        4	1	2	 7
5. Германия	        3	3	2	 8
6. Франция	        3	3	1	 7
7. Швеция	        3	2	1	 6
8. Австрия	        2	5	1	 8
9. Япония	        2	2	4	 8
10. Нидерландия      	1	2	0	 3
11. Словения	        1	1	0	 2
11. Чехия	        1	1	0	 2
13. Канада	        0	1	3	 4
14. Китай	        0	1	2	 3
15. Нова Зеландия	0	1	1	 2
15. Република Корея	0	1	1	 2
17. Латвия	        0	1	0	 1
17. Полша	        0	1	0	 1
19. БЪЛГАРИЯ	        0	0	2	 2
20. Белгия	        0	0	1	 1
20. Финландия        	0	0	1	 1

Снимка: Reuters

