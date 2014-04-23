Веригата Оптикласа стъпва и на центъра

Веригата оптични центрове Оптикласа стъпва и на центъра на Пловдив. Новият и втори под тепетата магазин след този в МОЛ Пловдив отваря врати утре вечер на центъра на града със събитие, за което няма да имате нужда от очила, за да забележите. Новото представителство на съществуващата повече от 20 години марка Оптикласа ще е 18-то от веригата в цялата страна. Както във всеки обект така и в този ще се предлага меко казано богато разнообразие от слънчеви и диоптрични очила и всякакви продукти и услуги, касаещи очната грижа и здраве. По традиция модни консултанти ще помагат в избора на подходящия модел слънчеви очила измежду стилните колекциите на Картие, Хром Хартс, Диор, Гучи, Селин, Линда Фароу, Матю Уилямсън.Част от тези модели са истинско ювелирно дело, често с масивно злато или сребро, декорирано с диаманти, кожа, седеф. За предпочитащите по- лежерен стил са подходящи колекциите на Карера, Томи Хилфигър, Бенетон, Рей Бан.

За онези, които имат нужда от диоптрични очила и диагностика- в новия магазин на Оптикласа ще бъде разположена последно поколение диагностична апаратура, а водещи очни специалисти-офталмолози могат да направят анализ на очния статус. Нашата мисия е да бъдем една крачка напред в оптичните технологии, услуги и качествени продукти, както и разширяване на нашата мрежа модерни оптични центрове из страната. Във всеки един обект от веригата има специализирана дигитално видео-центрираща система, която гарантира на всеки клиент,че очилата му ще бъдат точно центрирани и съобразени спрямо антропологичните характеристики на лицето и дизайна на избраната диоптрична рамка. Обработката и монтажът на очилата се осъществява също с последно поколение дигитален безшаблонен автомат, осигуряващ прецизност и естетика на готовите очила, като може да бъдете 100% сигурни, че стъклата ви никога няма да „изпаднат” от рамката, казват от Оптикласа.

Веригата залага на продукти за очната грижа, производство на световно признати и утвърдени концерни за диоптрични стъкла като Роденщок, Хоя, Есилор, Токай. Ще бъде представено и новото поколение антирефлексно покритие, филтриращо синята светлина- основен дразнител за очите при ползване на мобилни устройства. За клиентите, предпочитащи ползването на контактни лещи, в Оптикласа може да се намери пълната гама продукти на водещия концерн Бауш енд Ломб.

Официалното откриване на втория магазин на веригата на "Княз Александър I Батенберг" №8 в Пловдив е на 24 април, от 18.30ч. До 30 април ще се предлага специален талон за 30 процента отстъпка, както и супер промоции на някои от култовите марки в слънчевите очила. Кампанията ще върви до 30 април.