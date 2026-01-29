Европейският съюз няма нужда от „втора“ армия – това послание отправи върховният представител по външната политика Кая Калас в Брюксел. По думите ѝ идеята за отделни европейски въоръжени сили е по-скоро теоретична, отколкото практична.

„Всяка държава вече разполага със собствена армия, а повечето от тях са част и от НАТО. Вместо да градим нови паралелни структури, по-разумно е да направим съществуващите сили по-ефективни“, подчерта Калас преди срещата на външните министри на ЕС.

Темата за „европейска армия“ отново излезе на дневен ред заради несигурността около бъдещата роля на САЩ в гарантирането на сигурността на континента. Част от европейските политици виждат в това повод за по-голяма автономия в отбраната, а еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс дори заговори за общи въоръжени сили.

Калас обаче предупреди, че отбраната изисква ясна йерархия и недвусмислена верига на командване.

„Ако създадем нова армия до вече съществуващите, рискуваме объркване – кой на кого подчинява войските и в чие име се вземат решенията“, каза тя.

Скептицизъм към идеята изрази и генералният секретар на НАТО Марк Рюте. Според него силата на Европа е именно в координацията на наличните армии, а не в изграждането на нова, конкурентна структура.