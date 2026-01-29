По-рано омбудсманът Велислава Делчева заяви, че институцията няма място в изпълнителната власт

Заместник-омбудсманът Мария Филипова обяви, че е готова да поеме поста служебен министър-председател, ако президентът Илияна Йотова я избере.

„Ще приема, ако президентът прецени“, заяви Филипова след срещата си с държавния глава, проведена в рамките на конституционната процедура за съставяне на служебно правителство.

По Конституция служебният премиер може да бъде назначен измежду председателя на Народното събрание, управителя или подуправителите на БНБ, ръководството на Сметната палата, както и омбудсмана или неговия заместник. Именно в този кръг попада и Филипова.

На въпрос защо смята, че може да се справи, тя подчерта дългогодишния си опит в държавната администрация.

„Вече 15 години съм държавен служител. Работила съм в различни институции за благополучието на хората“, посочи тя.

По-рано омбудсманът Велислава Делчева заяви, че институцията няма място в изпълнителната власт. В отговор Филипова уточни, че не представлява омбудсмана и изпълнява единствено делегирани ѝ технически функции.

„Работата, която ми е възложена, няма общо с представителството на институцията“, каза тя.

Мария Филипова подчерта, че президентът все още не е взела решение и предстоят разговори и с останалите потенциални кандидати. От техния изход ще зависи и кога страната ще има служебно правителство и дата за предсрочните избори.

Снимка: Стопкадър