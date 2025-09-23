Как да се грижите за своето бельо? Astratex съветва

Ново бельо, но две-три изпирания и то е изгубило формата, мекотата и еластичността си? Не е виновна само материята. Начинът, по който се грижите за бельото си е от огромно значение. Правилната грижа си личи веднага и благодарение на нея любимите ви модели ще ви радват дълги години.

Основни правила

Бельото е с нас през целия ни живот. Носим го на всяка крачка, във всеки наш ден и ние очакваме много от него: удобство, красота, стил, функционалност, практичност… Често обаче, вместо с правилна грижа, ние му се отблагодаряваме с пране на неправилна температура, мачкане и прегъване. Искате любимият ви сутиен да издържи по-дълго? Специалистите на Astratex съветват: Давайте на бельото си нежността и любовта, които то заслужава.

Правило номер 1 е да се придържате към инструкциите на етикетите. Те не са на бельото за украса, а за да знаете как най-добре да се грижите за него. Бельото обича ниската температура – до 30 °C. Деликатните материи не реагират добре на много гореща вода. Ако не перете бельото си на ръка, а в пералнята, изберете програма без центрофуга. Например чашките на сутиените могат да се смачкат необратимо. Винаги разделяйтебельото по цветове. Ако изперете бялото бельо с тъмно облекло, то може да ще посивее или пожълтее. Забравете за омекотителя! Знаем, че обичате аромата му, но той нарушава еластичността на влакната и бельото губи своята гъвкавост. Например обиколката на сутиена ви ще се отпусне много по-бързо. По възможност използвайте гелове за деликатно пране вместо прахообразни препарати. За сутиени, фини дантелени бикини или бодита използвайте торбички или кошнички за пране. По този начин пазите и бельото, и пералнята. Телените копчета могат да се закачат за барабана, а прашките например да бъдат засмукани в помпата на пералнята и да я блокират. Мястото на бельото не е в сушилнята. Материите често са еластични и много нежни, със сушенето еластичността им ще се загуби, а могат и да се повредят.

Кои са основните символи за пране?

Точки в символите за пране

Ако символът ютия съдържа една точка, това означава гладене при температура до 110 °C, две точки символизират гладене при температура до 150 °C, a три точки – гладене при температура до 200 °C. Същото важи и при останалите символи (ваничката с вълничка за пране и квадрата с кръгче за сушене). Колкото по-малко са точките, толкова по-ниска е препоръчителната температура. При прането диапазонът е от 30 до 95 °C, при сушенето различаваме само програми с ниска, средна и висока температура.

Как да съхраняваме сутиените?

Не мачкайте чашките на подплатените сутиени. Това е абсолютният минимум, който можете да им дадете. При мачкане чашките се повреждат, а ако стоят смачкани за дълго, ще се повредят перманентно. Подреждайте сутиените си един зад друг в чекмеджето. Този навик ще ви се отплати и те ще ви служат по-добре и по-дълго.

На сушилник или парно?

В идеалния случай нито едното, нито другото. Поне при сутиените с подплатени чашки. Бельото не бива да се суши на пряка топлина, затова парното не е подходящо за него. Алтернатива са различните приставки, които позволяват сушенето с парно, но без директен контакт с радиатора. Сутиените не бива да се простират висящи праз средата. Така чашките не се мачкат, но можете да ги деформирате. Как да ги сушим в такъв случай? Най-добре върху памучна или хавлиена кърпа с подложки в чашките.

Винаги се старайте да се снабдявате с качествено и комфортно бельо. Да, то ще ви струва малко повече, но ако полагате правилната грижа за него, ще ви служи много по-дълго време от евтините алтернативи, които често се изработват от некачествени материи.