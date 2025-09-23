Започва Фестивалът на стендъп комедията 

Есента на смеха започва в Пловдив тази вечер с шоуто „Пълно безобразие с Николаос Цитиридис“ в Дом на културата „Борис Христов“ от 19.00 часа в голямата Зрителна зала. Между 23 и 28 септември градът посреща 9-тия Фестивал на комедията – шест дни, посветени на стендъп комеди и най-добрите комедианти от комеди клуб сцената в България. Основните локации са Дом на културата „Борис Христов“ и Комеди Клуб Пловдив.

Шестдневният фестивал се организира от Комеди Клуб с подкрепата на община Пловдив и носи разнообразна програма от стендъп шоута, уъркшопи, срещи с комедиантите отблизо и безплатни вечери за млади ентусиасти.

В различните дни от програмата на Фестивала ще вземат участие някои от най-известните български стендъп комедианти, сред които Иван Кирков, Петя Кюпова, Ники Банков, Емо Йоцов, Васил Ножаров, Александър Деянски, Христо Радоев и др.

23 септември

19:00 часа Пълно безобразие с Николаос Цитиридис – Дом на Културата Борис Христов – Зрителна Зала – Билети

24 септември

17:30 часа Работилница Лекция по Говорене пред Публика – Лекция и Уъркшоп с Петя Кюпова и Ники Банков – Комеди Клуб Пловдив – Запиши се

19:30 и 21:30 часа Хумор за Любов и връзки – Комеди Клуб Пловдив – Билети

25 септември

18:00 Прожекция на документален филм – История на Стендъп Комедията в България – зала Комеди Клуб Пловдив

19:30 и 21:30 часа Офис Хумор – Комеди Клуб Пловдив – Билети

26 септември

18:00 часа Отворен Микрофон (Open Mic) – конкурс за млади любители и таланти в стендъп комедията с професионално жури – Комеди Клуб Пловдив – Запиши се за участие

19:30 и 21:30 часа Best Of Stand Up Comedy – Най-доброто от 3 комедианти – Комеди Клуб Пловдив – Билети

27 септември

14:00 часа Комеди Клуб Подкаст на живо – Комеди Клуб Пловдив

16:00 часа Музей на Комедията – Откриване – Дом на Културата Борис Христов – фоайе

19:00 часа Най-доброто от Българската Стендъп Комедия част I с Петя Кюпова, Христо Радоев, Емо Йоцов, Стоян Гешев, Пери Асанова, Мишо Димитров – Дом на Културата Борис Христов – Зрителна Зала – БИЛЕТИ

28 септември

14:00 часа Отворена среща с комедианти – Meet and Greet – Комеди Клуб Пловдив

15:30 часа Конкурс за най-добър любителски комедиен плакат/ карикатура – Зала Комеди Клуб Пловдив

19:00 часа Най-доброто от стендъп комедията част II със Сашо Деянски, Васил Ножаров, Ники Банков, Жоро Стоянов, Емо Галунов, Тони Георгиев, Кристиян Терзиев – Дом на Културата Борис Христов Зрителна Зала – БИЛЕТИ