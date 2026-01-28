Германия иска Европа „на две скорости“

Германия ще настоява за Европейски съюз „на две скорости“, за да се излезе от сегашната инерция при вземането на решенията в 27-членния блок и да се постигне икономическо съживяване, съобщава Mediapool. Това според Берлин трябва да стане чрез обособяване на ядро от шест държави членки на съюза, способни на действие по основни политически въпроси, така че да направят Европа по-силна и по-независима, предаде Ройтерс.

„Сега е моментът за Европа на две скорости“, каза германският финансов министър и вицеканцлер Ларс Клингбайл на събитие във вторник в Берлин, организирано от вестник „Велт“.

Финансовите министри на Германия и Франция искат да повишат конкурентоспособността на ЕС, представяйки нов формат, включващ шестте най-големи икономики в Евросъюза, става ясно от писмо, написано от германския министър и видяно от „Ройтерс“.

В него Клингбайл кани партньорите от Франция, Полша, Испания, Италия и Нидерландия на видеоконференция в сряда за изготвяне на амбициозен и конкретен дневен ред за укрепване на суверенитета, устойчивостта и конкурентоспособността на Европа.

Европейските икономики се опитват да намалят зависимостта си от вноса на критични суровини от страни като Китай и да предприемат действия във връзка със страховете, че търговските мита и фрагментацията на световните пазари може да подкопаят растежа и инвестициите.

„За да оцелее във все по-непредвидимата геополитическа обстановка, Европа трябва да стане по-силна и по-устойчива“, пише Клингбайл в писмото до колегите си, което е с вчерашна дата, и добавя, че да се продължава постарому не е работещ вариант.

В поканата се казва, че утрешната среща има за цел „да постави началото“, след което да бъде последвана от друга, вече присъствена среща в кулоарите на следващото заседание на Еврогрупата.

Какво пише в писмото?

Писмото, видяно от „Ройтерс“ и цитирано от БТА, съдържа план от четири точки как да се ускори съюзът на капиталовите пазари, да се укрепи еврото, да се съгласуват по-добре вложенията в отбрана и да се осигурят суровини.

Клингбайл каза, че коалицията от страни трябва да ускори работата по Съюза на спестяванията и инвестициите (инициатива за реформа и интегриране на капиталовите пазари в ЕС), така че да бъдат създадени по-добри условия за европейския бизнес, и по-конкретно за стартъп (стартиращите) и скейлъп (разрастващите се) компании.

Втората точка е с ударение върху международната роля на еврото като сигурно убежище на база предсказуемост и върховенство на закона, посочи Клингбайл и призова за намаляване на бюрокрацията и укрепване на суверенитета в платежната сфера.

Що се отнася до разходите за отбрана, Клингбайл призовава за по-добро сътрудничество сред държавите от съюза и за твърдо определяне на отбраната като приоритет в следващата многогодишна бюджетна рамка на ЕС така, че „отбраната да се превърне в двигател за растеж“.

Подсигуряването на доставките на стратегически редкоземни елементи според германския министър изисква усилия за укрепване на устойчивостта на веригите за доставки на критични суровини. За тази цел по думите му е нужно засилване на стратегическия диалог с международните партньори.