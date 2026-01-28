Еврото поскъпна над 1,20 долара

Еврото премина психологическата граница от 1,20 долара, достигайки най-високите си нива от близо четири години. Поскъпването идва на фона на отслабващата американска валута и нарастващата несигурност във Вашингтон.

Въпреки уверенията на президента Доналд Тръмп, че доларът остава стабилен, пазарите реагираха в обратната посока. Инвеститорите се притесняват от задълбочаващия се политически сблъсък в Конгреса, свързан с мерките срещу нелегалната имиграция, който отново поставя на дневен ред риска от блокиране на работата на федералната администрация. Това напрежение засилва натиска върху долара и подкрепя европейската валута.