Двама пешеходци пострадаха при катастрофи в Пловдивско

Две пътни произшествия с пострадали пешеходци са възникнали вчера в региона.

Със сериозни травми в болница е настанена 52-годишна жена, блъсната около 6.40 ч. от лек автомобил „Хюндай“ на пешеходна пътека на ул. „Карловска“ в село Граф Игнатиево. Няма данни за употреба на алкохол и наркотични вещества от 65-годишния шофьор на колата. С полицейска заповед той е бил задържан за срок до 24 часа в РУ-Труд.

Към 18 ч. под лекарско наблюдение бил оставен и мъж на 64-години, който при все още неизяснени обстоятелства бил ударен от лек автомобил „Фолксваген“ на ул. „Иван Вазов“ в град Сопот. Тестовете с дрегер и дръг чек на водача, на 74 години, също са отрицателни. И двете местопроизшествия са запазени, извършени са огледи. Водят се досъдебни производства съответно в пловдивския сектор „Разследване на престъпления по транспорта“ и в РУ-Карлово.