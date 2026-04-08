Цените на петрола рязко спаднаха 

Цените на петрола се понижиха осезаемо след новината за договорено временно примирие между САЩ и Иран. Международните пазари реагираха бързо, като сортът Брент поевтиня с около 16% и достигна нива от близо 92 долара за барел – най-ниските стойности от средата на март. Подобна тенденция се наблюдава и при американския лек суров петрол (WTI).

Тръмп определи двуседмичното примирие с Иран като „абсолютна победа

Споразумението за прекратяване на огъня идва в последния момент, преди изтичането на крайния срок, поставен от президента Доналд Тръмп, свързан с отварянето на стратегическия Ормузки проток. Той бе предупредил за възможни удари по ирански енергийни обекти, ако морският път остане затворен.

Ключовият за световната търговия маршрут беше блокиран още в края на февруари, което създаде сериозно напрежение на енергийните пазари. Според Техеран преминаването през протока ще бъде възобновено за ограничен период от две седмици, при определени условия и координация с военните.

