Полицията в Пловдив с бързи арести за кражби и хулиганство

Криминално проявен и осъждан мъж бе задържан за поредно посегателство. 30-годишният е отведен в ареста на Второ РУ, след като преди дни задигнал портмоне с пари и лични документи от служебно помещение в пловдивска болница. Документирането на досъдебното производство продължава под наблюдение на прокуратурата.

След активни оперативни действия криминалисти от Четвърто РУ разкриха авторка на джебчийска кражба. Работата по случая започнала в петък, когато пътничка в автобус от градския транспорт установила, че й липсва портмоне със 150 евро и банкова карта, от която впоследствие били направено неправомерно теглене на пари. Веднага след получения сигнал служителите предприели издирване, при което влезли по следите на извършителката – 26-годишна жителка на пловдивско село. Тя била задържана за едно денонощие в рамките на започнатото досъдебно производство.

В понеделник сутрин патрул на Трето РУ се отзовал на сигнал за нарушение на обществения ред в магазин в квартал „Гагарин“. Проверката установила, че 39-годишна жена влязла във физическа саморазправа със служителка от търговския обект. Нападателката е отведена в полицейския арест, а направеният и тест с дрегер отчел положителна стойност. По случая е образувано бързо производство за причинена телесна повреда по хулигански подбуди.