“Light and Dust” представя нови произведения на Генчев, който остава верен на класическия си маниер, без да е лимитиран от образността и визуалните кодове на класическата живопис. Типично за автора, платната се превръщат в цветни експлозии, наситени с виталност, но и също толкова нежност. Индустриалните елементи пробиват фоновете и се стапят в силно сатурирани петна, поставени на ръба между битието и небитието.

Формите изчезват и отново се появяват, създавайки фино усещане за нематериалност и ефирност, които контрастират с грубата същност на самите предмети. Тази опозиция е допълвана от съчетанието на хиперреализъм с абстракция – разрушаването на образа до петно и повторното му възвръщане към материалност в алтернативна художествена реалност.

Генчев споделя, че не се интересува от създаването на натюрморт, индустриален пейзаж или фигурална композиция, а най-вече на сюжет, носещ в себе си алтернативния му поглед върху света. Авторът рисува изоставени места и обикновени предмети, в които открива нещо красиво отвъд бита. Златистата светлина и изящната рисунка преоткриват и преобразяват формите в ефирни симфонии, същевременно вибриращи с енергия и колорит, сякаш избухнали върху платното. Творбите се намират на границата на множество опозиции, но постигат хармонична същност, изграждаща алтернативна визуална реалност, в която всички контрасти взаимно се допълват.

Може да разгледате експозицията до 31 август 2022 г. в artnewscafe, Пловдив.

Димитър Генчев е роден 1985 г. в Пловдив, България. Живее и работи в родния си град. Художествено си образование получава в Националната художествена академия в София, Утрехтското училище по изкуствата (HKU) и е възпитаник на Rijksakademie в Амстердам. Негови творби участват в множество изложби като: Beauty and Decay, самостоятелна изложба заедно с Питър Бугенот, музей за съвременно изкуство De Domijnen, Ситтард, Нидерландия, Generation between enthusiasm and destruction, Kaskadenkondensator, международното изложение за съвременно изкуство LISTE в Базел, „Семеен портрет“ самостоятелна изложба в галерия Sariev, Пловдив, „Чуйте ни – Артистичен интелект“ (творби от колекцията на Дойче Телеком), Пловдив, The Good Machines самостоятелна изложба в галерия Gerhard Hofland, Амстердам. През 2016 г. творби на Генчев са подбрани от куратора Noor Mertens за секцията „Перспективи и концепции“ на Art Rotterdam.