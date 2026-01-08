Пловдив отново ще се превърне в сцена за млади таланти от България и чужбина. Международният конкурс за музикално, танцово и изобразително изкуство „Орфееви таланти“ ще се проведе в началото на февруари 2026 г., като в рамките на няколко дни градът ще бъде домакин на над 3000 участници и десетки културни събития.

Форумът, който се утвърди като едно от най-мащабните арт събития в страната, ще се проведе на седем сцени в Пловдив. В конкурсната програма ще участват изпълнители в областта на фолклора, класическата музика, поп и джаз пеенето, танцовото и изобразителното изкуство.

Журито на „Орфееви таланти“ включва 30 утвърдени специалисти – преподаватели от висши училища в България и чужбина, изявени изпълнители, диригенти, композитори и продуценти. Начело на журиращия състав е ректорът на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив.

Основната мисия на конкурса е да предостави поле за изява и професионално развитие на млади артисти, както и да подпомогне съхранението и популяризирането на българските културни традиции. Организаторите си поставят за цел да насърчат конкурентоустойчивостта на българските изпълнители и да създадат възможности за срещи между ученици, студенти и техните преподаватели.

Част от програмата и през 2026 г. ще бъде Националната фолклорна среща „Мост между поколенията – Песенният мост на Елена“, която се провежда от 2024 г. Форумът включва двудневни майсторски класове по народно пеене и инструментално музициране, както и срещи с водещи фолклористи и етномузиколози. Тази година специален гост ще бъде Румяна Цинцарска – едно от знаковите имена в популяризирането на българската народна музика в медиите.

Сред майсторите-обучители са едни от най-обичаните и разпознаваеми имена на българската фолклорна сцена – Калинка Вълчева, Христина Анастасова, Ваня Вълкова, Ана Борисова, Стойка Германова, Данка Цветкова, както и изтъкнати инструменталисти като Васил Василев, Иван Георгиев, Пейо Пеев и Владимир Владимиров.

Паралелно с фолклорните инициативи конкурсът предлага и майсторски класове по класическо пеене, класически инструменти, поп и джаз пеене. Те ще бъдат водени от доказани преподаватели и изпълнители с международен авторитет, сред които проф. д-р Зорница Петрова, проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак, проф. д-р Ришард Минкиевич, доц. д-р Петър Салчев и други.

Международният конкурс „Орфееви таланти“ е създаден през 2015 г. като форум за ученици и студенти в сферата на фолклорното изкуство. През годините той се разраства и днес обхваща почти всички художествени жанрове. От 2018 г. конкурсът е включен в програмата на Министерството на културата за подкрепа на деца с изявени дарби, като десетки участници са получили държавни стипендии и целеви помощи.

Официалното откриване на „Орфееви таланти“ 2026 е на 4 февруари в концертната зала на АМТИИ, а финалът ще бъде отбелязан със заключителен концерт и официално закриване на 7 февруари.

ПРОГРАМА, 2026

4 февруари 2026 г.

09:00 ч. – ОТКРИВАНЕ НА „ОРФЕЕВИ ТАЛАНТИ“

Концертна зала на АМТИИ

10:00 ч. – начало на конкурсен ден за всички класически инструменти, пеене и поп и джаз пеене (във всички зали на Ректорат и сградата на ул. „Съборна“)

11:00 ч. – начало на майсторските класове, част от НФС „Мост между поколенията-Песенният мост на Елена“. (във всички зали на Ректорат и сградата на ул. „Съборна“)

15:00 ч. – представяне на книга и сборник с песните на Калинка Вълчева – добруджанския славей

Концертна зала на АМТИИ

18:30 ч. – Фолклорен концерт на майсторите-обучители в НФС „Мост между поколенията-Песенният мост на Елена“. С участието на Академичен народен оркестър с диригент Владимир Владимиров, Ваня Вълкова, Калинка Вълчева, Стойка Германова, Данка Цветкова, Ана Борисова, Деница Василева, Христина Анастасова, Васил Василев, Иван Георгиев, Пейо Пеев и др.

20:30 ч. – „С песен на трапезата“ – празнична вечеря, където обучаващи се и майстори обучители ще пеят, свирят и празнуват заедно.

5 февруари 2026 г.

от 09:00 до 18:00 ч. – Конкурсна програма – класика и майсторски класове – фолклор

12:00 ч. – Премиерно представяне на книгата „В дома на гагаузите …“ – среща с автора Николай Гурбанов. Концертна зала АМТИИ

13:00 ч. – Среща с етномузиколога Румяна Цинцарска. Концертна зала АМТИИ

18:30 ч. – Концерт на учениците (обучаващите се) в НФС „Мост между поколенията-Песенният мост на Елена“

Концертна зала – АМТИИ

06 февруари 2026 г.

09:00 ч. – Начало на конкурсна програма: народно пеене, народни инструменти, фолклорни формации

09:00 ч. – Начало на майсторски класове по класическо пеене, класически инструменти и поп и джаз пеене

07 февруари 2026 г.

09:00 – 18:00 ч. – Конкурсна програма – фолклор и майсторски класове – класика

18:30 ч. – Заключителен концерт на учениците от майсторските класове по класическо пеене, класически инструменти и поп и джаз пеене. Официално закриване на Международен конкурс за музикално, танцово и изобразително изкуство „Орфееви таланти“ – Пловдив, 2026