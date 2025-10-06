Вече 10 години TERES Gym & Fight Club е сред най-активните спортни центрове под тепетата. Клубът е лицензиран и пълноправен член на Българската конфедерация по кикбокс и муай тай, а през годините се е превърнал в дом за хиляди малки и големи спортисти. Десетки национални шампиони, медалисти от световни и европейски първенства са започнали своя път именно тук.
Но най-голямата сила на клуба са децата – всекидневно стотина малчугани тренират в залата, а за тях TERES предлага богата програма с няколко основни акцента:
Бразилско джиу джицу
Сред най-популярните занимания е бразилското джиу джицу. TERES са едно от малкото места в Града под тепетата, в които има възможност децата да започнат подготовката си още от 4-годишна възраст. В залата малчуганите се учат да се борят на земя – граплинг тренировки без удари, като по този начин се развиват не само физическа издръжливост и гъвкавост, но и психическа устойчивост. Тук спортът е повече от техника – той е умението да защитаваш себе си и другите, независимо от физическите си дадености.
Кикбокс за деца
Кикбоксът е динамика, скорост и постоянство. В групите по кикбокс за деца момичета и момчета тренират редом, изграждайки качества като самодисциплина, воля и самоконтрол. Тренировките са комбинация от спорт и игра – подход, който помага на децата неусетно да усвоят концентрация и увереност, нужни не само на ринга, но и в живота.
Лятна и ваканционна занималня
През ваканциите TERES отваря врати за децата в една различна спортна занималня – с целодневна програма, тренировки, игри и нови приятелства. Това е страхотна опция за детето да се докосне до няколко видове спорт, за да си избере по-лесно с какво да продължи да тренира през учебната година.
Успоредни тренировки за родители
TERES залага и на още една идея – да съчетае времето за спорт на децата с това на родителите. Докато малките са на тепиха или в ринга, майки и татковци могат да се включат в паралелни групи по функционални тренировки. Така семейството остава заедно, а спортът се превръща в споделен навик.
TERES Gym & Fight Club е не просто място за тренировки, а цяла спортна екосистема. Залата се простира на над 400 кв.м – с татами, боксов ринг, зона за функционални тренировки и силова подготовка. Родителите могат да наблюдават заниманията от панорамното кафене, докато отпиват кафе и отдъхват от динамичното ежедневие.
TERES не е само спортен клуб, но и общност, в която децата растат със спорт, а възрастните намират нова енергия и баланс.