Хор „Ангел Букорещлиев“ пя в Европарламента

В седмицата, когато светът отбеляза Международния ден на музиката, пловдивското певческо дружество “Ангел Букорещлиев” изнесе първи самостоятелен концерт в сърцето на Брюксел. Български песни отекнаха в катедралата към Кралския колеж “Сент Мишел”.

Репeртоарът на хоровото дружество беше богат- от българска духовна и класическа музика до народни песни и традиционни мелодии от различни култури.

Сред гостите на концерта беше и временно управляващата посолството на република България в Кралство Белгия Венета Заякова, която поздрави хористите.

“Радвам се ,че решихте да изпеете едни от най-известните български песни. Вашият изключителен хор има многогодишна история, над 125 години, изпълнили сте хиляди концерти по света, но всеки път докосвате сърцата на хората, които са далеч от родината. Под ръководството на младия диригент и пианист Илиян Тиганев хорът продължава да се развива, а музиката докосва хората“, каза в словото си посланик Заякова.

“ Нашият хор има мисия- да популяризира българската хорова музика по света”, каза Илиян Тиганев, диригент и ръководител на хоровата формация.

“ Ние сме част от Европа, за нас беше важно да пеем за българите в Брюксел и околността, а и за многото чужди гости, които присъстваха на концерта ни, защото българската песен звучи великолепно, дори и на хиляди километри от страната. Искахме да пренесем в Брюксел, до сънародниците ни, които живеят и работят там, топлината от бащиното огнище и мисълта за красивата ни родина”, допълни Илиян Тиганев.

Сред участниците в турнето беше и пианистката Зорница Божкова, която е част от дружеството от 2024 година.

Със специално изпълнение на органа в църквата се включи и пловдивчанката Весела Дякова, която сега живее в Брюксел. Но кариерата и на музикант започва от Пловдив – тя е първият корепетитор на хор “Стефка Благоева”. Преподавала е пиано в продължение на 15 години в НУМТИ “Добрин Петков”.

Част от програмата на хористите включваше и посещение на Европарламента в Брюксел. Там, в залата, където се взимат най-важните решения за Европа, пловдивският хор получи специално разрешение, което се дава изключително рядко. Сред внушителната парламентарна зала прозвуча българската народна песен “Хубава си, моя горо”, която получи заслужено бурни аплодисменти от посетители от целия свят.