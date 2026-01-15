Зимният фестивал на изкуствата „Сцена, палитра, слово“ отбелязва двадесетия си юбилеен сезон.

Заслужено определен като единствения зимен фестивал на професионалното изкуство в Пловдив, вече двадесет години продължава да радва своята публика с театрални постановки за деца, ученици и възрастни, представяне творчеството на български писатели и поети, представяне на книги и издателства, представяне 110 CD на творчеството на български и чужди класици под формата на радиопиеси и поетични спектакли от изучавания материал по български език и литература, организиране на изложби на изобразителното и приложно изкуство, представяне на концерти на класическа музика и хорови концерти на български и чужди изпълнители, прожекции на филми и представяне творчеството на български и чужди кинорежисьори.

Първоначалната идея на фестивала се отстоява и до този момент и се е превърнала в традиция, а именно да събeре в рамките на десет дни изявени писатели, поети, музиканти, художници, балетисти, актьори, режисьори и техните постановки, дейци на културата с цел популяризиране на творчеството им, да даде възможност за изява на творците и дейците на културата, да популяризира професионалното изкуство, да повиши естетическите критерии на зрителите, както и да разпространява високохудожествени културни ценности.

За двадесет години в рамките на фестивала свои заглавия са представили театралните трупи: Театър „Българска армия“ – София, Общински театър „София“, Младежки театър „Николай Бинев“ – София, Театър 199 „Валентин Стойчев“ – София, Театър „Възраждане“ – София, „Перо и вятър“ – София, Театър „Искри и сезони“ – София, Балет „Арабеск“ – София, ДТ „Сава Огнянов“ – Русе, ДТ „Стоян Бъчваров“ – Варна, ДТ „Иван Радоев“ – Плевен, РДТ „Николай Хайтов“ – Смолян, Театрално-музикален център – Кърджали,ДТ „Васил Друмев“ – Шумен, ОДТ „Боян Дановски“ – Перник, ОДТ „Крум Кюлявков“ – Кюстендил, Общински театър „Любомир Кабакчиев“ – Казанлък, ДТ „Никола Вапцаров“ – Благоевград, МДТ „Константин Кисимов“ – Велико Търново, ДТ „Рачо Стоянов“ – Габрово, ДТ „Йордан Йовков“ – Добрич, ДКТ „Константин Величков“ – Пазарджик, ДТ „Стефан Киров“ – Сливен, Куклен театър – Сливен, Куклен театър – Ямбол, Куклен театър – Габрово, Учебен театър при НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ – София, учебен театър при Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград и др.

От първото издание на фестивала до този момент на сцената на НЧ „Христо Ботев-1905“ са изиграни 160 премиерни спектакъла за деца и юноши; 100 премиери на театрални постановки за възрастни; представени са 20 художествени изложби; 20 концерта на класическа музика и хоровото изкуство; 20 поетични вечери; 20 творчески вечери на изтъкнати дейци на изкуството и културата; 20 кинопрожекции и др.

Представленията в рамките на фестивала са гледани от:

160 000 деца,

7 000 учители,

40 000 средношколци

40 000 възрастни зрители

а съпътстващата програма е посетена от 10 000 любители на изкуствата

През двадесетте сезона членове на театралното жури са били: здк. Светослав Генев – сценограф, проф. Снежина Панова – театровед, Красимира Василева – театровед, Елена Илиева – театровед, Ивайло Михайлов – театровед, проф. Ромео Попилиев – театровед, Иван Странджев – писател, Вакрил Николов – театровед, Емилия Арабаджиева – сценограф, а селекцията и организацията на всички издания е осъществена от Красимир Воскресенски.

ПРОГРАМА

21 февруари /събота/ 2026 г., 18.00 ч., горно фоайе НЧ „Христо Ботев-1905“

Откриване на фестивала

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЛОЖБА с благотворителен характер на НГСИ „ТРЕВНЕНСКА ШКОЛА“ – гр. Трявна

Творби на ученици от специалностите: дърворезба, приложен дизайн и иконопис

22 февруари /неделя/, 19.00 ч., зрителна зала читалище „Христо Ботев-1905“

КОНЦЕРТ на джаз трио Борис Петков – роял, Христо Минчев – контрабас, Ясен Димитров – барабани, със специалното участие на Вики Алмазидо

23 февруари /понеделник/, 14.00 ч. зрителна зала читалище Христо Ботев-1905“

Държавен куклен театър – Габрово „Бременските музиканти“

по мотиви от приказки на Братя Грим

авторски спектакъл на Мая и Митко Димитрови

сценография: Наталия Гочева

музика: Петко Т. Манчев

участват: Павел Кинчев, Петър Гайдаров, Виктория Василева, Янна Генчева

23 февруари /понеделник/, 19.00 ч., зрителна зала, читалище „Христо Ботев-1905“

Театър „Искри и сезони“ – София

„Избори чукат на вратата“

по Бранислав Нушич

режисьор: Георги Кадурин

сценография: Богдан Гешев

участват: Тончо Токмакчиев, Искра Радева, Ивайло Захариев, Теодор Елмазов, Теменуга Первазова

24 февруари /вторник/, 14.00 ч., 16.00 ч., зрителна зала читалище „Родолюбие“-Асеновград

Драматичен театър „Рачо Стоянов“ – Габрово

„Историята на Пепеляшка“

по приказката на Шарл Перо

драматизация, постановка и сценография: Светослав Славчев, Надежда Петкова

костюми: Снежанка Бенчева

участват: Мелин Ердинч, Дилян Николов, Магдалена Славчева, Адриана Димова,

Надежда Петкова, Светослав Славчев

24 февруари /вторник/, 14.00 ч., зрителна зала читалище „Христо Ботев-1905"

Държавен куклен театър – Габрово

„Бременските музиканти"

по мотиви от приказки на Братя Грим

авторски спектакъл на Мая и Митко Димитрови

сценография: Наталия Гочева

музика: Петко Т. Манчев

участват: Павел Кинчев, Петър Гайдаров, Виктория Василева, Янна Генчева

24 февруари /вторник/, 19.00 ч., зрителна зала, читалище „Христо Ботев-1905“

Драматичен театър „Стефан Киров“ – Сливен

„Боряна“

от Йордан Йовков

режисьор: Петър Денчев

сценография и костюми: Петър Митев

музика: Христо Намлиев

участват: Вяра Начева, Габриел Петков, Денислав Михалев, Димитър Марков, Ивайло Гандев, Красимир Доков, Мария Манолова, Марин Маринов, Яна Димитрова

25 февруари /сряда/, 12.30 ч., 13.30 ч., по места ОУ, ДГ

Държавен куклен театър – Габрово

„Бременските музиканти"

по мотиви от приказки на Братя Грим

авторски спектакъл на Мая и Митко Димитрови

сценография: Наталия Гочева

музика: Петко Т. Манчев

участват: Павел Кинчев, Петър Гайдаров, Виктория Василева, Янна Генчева

25 февруари /сряда/, 14.00 ч., зрителна зала, читалище „Христо Ботев-1905"

Драматичен театър „Рачо Стоянов" – Габрово

„Историята на Пепеляшка"

по приказката на Шарл Перо

драматизация, постановка и сценография: Светослав Славчев, Надежда Петкова

костюми: Снежанка Бенчева

участват: Мелин Ердинч, Дилян Николов, Магдалена Славчева, Адриана Димова,

Надежда Петкова, Светослав Славчев

25 февруари /сряда/, 19.00 ч., зрителна зала, читалище „Христо Ботев-1905“

Драматичен театър „Йордан Йовков“ – Добрич

„Хитър Петър и Настрадин ходжа, спасители на съвременна България“

политическа сатира

режисьор: Костадин Бандутов

композитор: Николай Ваклинов

текст на песните: Николай Ваклинов, Коста Бандутов

сценография: Димитър Митев

костюмография: Яна василева

вокален педагог: Елена Карабельова

хореография: Таня Дянкова

участват: Валери Марков, Красимир Демиров, Георги Георгиев, Георги Стоянов-Геш, Любов Николова, Димитрина Гинева, Елисия Дженкинс, Татяна Христова, Димитър Петров,

Филип Янев, Мартин Тодоров

26 февруари /четвъртък/, 12.30 ч., 13.30 ч., по места ОУ, ДГ

Държавен куклен театър – Габрово

„Бременските музиканти"

по мотиви от приказки на Братя Грим

авторски спектакъл на Мая и Митко Димитрови

сценография: Наталия Гочева

музика: Петко Т. Манчев

участват: Павел Кинчев, Петър Гайдаров, Виктория Василева, Янна Генчева

26 февруари /четвъртък/, 14.00 ч., зрителна зала, читалище „Христо Ботев-1905"

Драматичен театър „Рачо Стоянов" – Габрово

„Историята на Пепеляшка"

по приказката на Шарл Перо

драматизация, постановка и сценография: Светослав Славчев, Надежда Петкова

костюми: Снежанка Бенчева

участват: Мелин Ердинч, Дилян Николов, Магдалена Славчева, Адриана Димова,

Надежда Петкова, Светослав Славчев

26 февруари /четвъртък/, 19.00 ч., зрителна зала, читалище „Христо Ботев-1905“

Театър 199 “Валентин Стойчев“ – София

„Живота пред теб“

автор: Ромен Гари /Емил Ажар/

сценична версия и постановка: Катя Петрова

сценография и костюми: Рин Мямамура

композитор: Христо Йоцов

мултимедия: Светлозар Георгиев

участват: Вяра Коларова, Йордан Тинков, Антон Димитрачков, Велислава Маринкова,

Тони Николов

27 февруари /петък/, 12.30 ч., 13.30 ч., по места ОУ, ДГ

Държавен куклен театър – Габрово

„Бременските музиканти"

по мотиви от приказки на Братя Грим

авторски спектакъл на Мая и Митко Димитрови

сценография: Наталия Гочева

музика: Петко Т. Манчев

участват: Павел Кинчев, Петър Гайдаров, Виктория Василева, Янна Генчева

27 февруари /петък/, 14.00 ч., зрителна зала, читалище „Христо Ботев-1905"

Драматичен театър „Рачо Стоянов" – Габрово

„Историята на Пепеляшка"

по приказката на Шарл Перо

драматизация, постановка и сценография: Светослав Славчев, Надежда Петкова

костюми: Снежанка Бенчева

участват: Мелин Ердинч, Дилян Николов, Магдалена Славчева, Адриана Димова,

Надежда Петкова, Светослав Славчев

27 февруари /петък/, 19.00 ч., зрителна зала, читалище „Христо Ботев-1905“

Драматичен театър „Рачо Стоянов“ – Габрово

„Сако от велур“

от Станислав Стратиев

сценична версия и режисура: Боил Банов

сценография и костюми: Жанета Иванова

музика: Петя Габрова-Домбева

участват: Александър Андреев, Атанас Димитров-Фози, Дилян Николов, Петър Рангелов, Адриана Димова

28 февруари /събота/, 11.30 ч., зрителна зала читалище „Христо Ботев-1905"

Драматичен театър „Рачо Стоянов" – Габрово

„Историята на Пепеляшка"

по приказката на Шарл Перо

драматизация, постановка и сценография: Светослав Славчев, Надежда Петкова

костюми: Снежанка Бенчева

участват: Мелин Ердинч, Дилян Николов, Магдалена Славчева, Адриана Димова,

Надежда Петкова, Светослав Славчев

28 февруари /събота/, 19.00 ч., зрителна зала, читалище „Христо Ботев-1905“

Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ – Варна

„Муа у тупан“

от Боян Папазов

режисьор: Николай Кенаров

художник: Александра Йотковска

композитор: Страцимир Павлов

художествено осветление: Пламен Румянов

фотограф: Живко Калинов

асистент-сценограф: Павел Илиев

асистент-режисьор: Владимира Иванова

участват: Симеон Димов, Недялко Стефанов, Сияна Начева, Гергана Арнаудова, Габриела Боева, Константин Соколов, Димитър Костадинов /гост/, Юлиян Димитров

1 март /неделя/, 19.00 ч., горно фоайе, читалище „Христо Ботев-1905“

Съюз на българските писатели – София

Издателство „Български писател“ – София

Издателство „Захари Стоянов“ – София

„Да си спомним за Иван Странджев“

с участието на Боян Ангелов, акад. Иван Гранитски

и актьорите: Стоян Младенов, Димитрина Ангелова, Красимир Воскресенски.