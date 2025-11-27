28 книги получиха финансиране от община Пловдив

Общо 28 книги получиха финансиране по Компонент 4 „Произведения на пловдивски писатели и важни за града издания“ от Наредбата за реда и условията за финансиране на проекти по програма „Култура“, част от календара на културните събития на Община Пловдив за 2024 г. и 2025 г. Чрез този компонент, който се реализира веднъж годишно, се осигурява подкрепа за подготовката за издаване на български език на произведения до етап „електронна книга в PDF“ или за техния превод на чужд език, отново до същия етап.

Припомняме, че механизмът за финансиране на произведения на пловдивски писатели и важни за града издания има дългогодишна традиция, но възможността за финансиране на превод на чужд език е от две години. Финансиране се отпуска за творби в областите художествена литература (поезия, проза, драматургия, детска литература), литературна критика, история, краезнание, изкуствознание, културология и други издания, които са важни за град Пловдив. Документи за кандидатстване се приемат всяка година в периода от 15 юни до 15 юли чрез електронната платформа „Програма Култура“ на Община Пловдив.

Финансовата подкрепа за подготовка на български език е: за стихосбирка: до 1500 лв., за белетристична творба: до 5000 лв. За превод на чужд език и подготовка до етап „електронна книга в PDF“: за стихосбирка: до 5000 лв., за белетристична творба: до 10 000 лв.

Идеята на Компонент 4 „Произведения на пловдивски писатели и важни за града издания“ по програма „Култура“ на община Пловдив е да се инвестира в пловдивската литература, история и културология. Този ангажимент на Община Пловдив към местните творци цели да се осигури не само видимост на техния труд, но и трайно обогатяване на културния живот в града и популяризиране на неговото наследство по света.

„Подкрепата за пловдивските автори е сред основните приоритети на Община Пловдив в сферата на културата. Чрез този компонент ние не само насърчаваме създаването на нови произведения и съхраняването на важни за града издания, но и отваряме врати за творчеството на местните ни писатели към международната сцена. Финансирането на преводите им на чужди езици е ключов елемент в представянето на пловдивската литература извън границите на България и утвърждаването на Пловдив като значим европейски културен център“, коментира заместник-кметът по култура, археология и туризъм, Пламен Панов.

Одобрени проекти за 2024 и 2025 година

През 2024 година за подготовка на поетични или белетристични творби на български език бяха одобрени осем проекта с обща сума на финансиране 23 324,50 лв.:

Фондация „Пловдивско фотографско средище“ с „Небесносиньо утро, пладне и път след пладне“ от Иван Спасов;

ИК „Хермес“ ООД с „Тезеят в своя лабиринт. Или Дневникът на П.“ от Красимир Димовски;

„Паралингуа“ ЕООД с „Автобиография и спомени на Пловдивски митрополит Максим“;

Издателство „Ерго“ ЕООД с „Маслен нос“ от Владислав Христов;

Издателство „Жанет 45“ ООД с „Инструменти за визуално програмиране“ от Петко Танчев;

„Коала Прес“ ООД с „Татко“ от Антон Баев;

Издателство „Жанет 45“ ООД с „Хляб, любов и други ангели“ от Станислава Станоева;

ЕТ „Издателство Летера – Надя Фурнаджиева – Цветелина Димитрова“ с „Емблемата „Тримонциум“ – 70 години „Балкантурист“ – Пловдив“ от Димитър Райчев.

За същата година за превод на чужд език и подготовка на поетични и белетристични творби бяха одобрени три проекта с обща сума 25 000 лв.:

Фондация „Черната кутия“ – превод на френски език на романа „И станах река“ от Недялко Славов;

Фондация „Пловдив ЛИК“ – превод на турски език на „Татко“ от Антон Баев;

„АТЛ-50“ ООД – превод на английски език на „Ничия. Трите начина на Мариана – пловдивски разкази“ от Тодор Костадинов.

През 2025 година за подготовка на поетични или белетристични творби на български език до етап „електронна книга в PDF“ бяха одобрени тринадесет проекта с обща сума 49 014 лв.:

„Елестра“ ЕООД с „Пловдивската къща през епохата на Възраждането“ от арх. Христо Пеев;

ЕТ „Издателство Летера – Надя Фурнаджиева – Цветелина Димитрова“ с „Пиетро Монтани – делото на един италиански архитект в България“ от Стефан Шивачев;

Фондация „Памет“ с албума „Сборник от рисувани умотворения“ от Борис Димовски;

„Ерго“ ЕООД с подготовка на стихосбирката „Очевидното“ от Владислав Христов;

„Жанет 45“ ЕООД с „Златю Бояджиев – виденията на великия майстор, трето преработено издание“ от Димитър Пампулов;

„Жанет 45“ ЕООД с „Димитър Казаков – Нерон“, второ преработено издание от Димитър Пампулов;

Фондация „Балкански културен форум“ с „Пловдив през призмата на времето. Пощенски картички и фотографии от XIX и XX век“ от Методи Крумов и Наташа Костадинова;

„Жанет 45“ ЕООД с „Солени разкази“ от Кръстьо Раленков;

„Ерго“ ЕООД с подготовка на романа „Трактат за радостта“ от Петър Марчев;

„Коала прес“ ООД с „Колкото да влезе Бог“ от Антон Баев;

ЕТ „Издателство Летера – Надя Фурнаджиева – Цветелина Димитрова“ с „Пловдив за деца – от 6 до 106 години“ от Магдалена Николова Тодорова и Цветелина Николаева Димитрова;

К ПР 1 ЕООД с „Хипнагогия“ от Христина Мирчева;

„Жанет 45“ ЕООД с „Непокътнат свят“ от Ина Иванова.

За превод на чужд език през 2025 година бяха одобрени четири проекта с обща сума 26 980 лв.: