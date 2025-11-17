Празничен ноември в театър „Хенд“

Театър „Хенд“ празнува своя юбилей през цялата 2025 година. През ноември предстои поредица от безплатни събития, осъществени с подкрепата на Община Пловдив. Те са посветени на хората, които вдъхновяват екипа на театъра вече петнадесет години – това са младите, публиката и всички, за които културата е най-истинският език на човечността.

„В час с театъра продължава“- финалът на една вдъхновяваща година

През 2025 г. театър „Хенд“ и фондация „Ред Ноус“, с подкрепата на Община Пловдив, реализираха за втора поредна година проекта „В час с театъра продължава“- програма, която осигурява безплатен достъп до театралното изкуство за ученици на възраст 15–17 години от девет пловдивски училища. През ноември предстоят последните събития от програмата, с които броят младежи, посетили постановка в театър „Хенд“, ще надмине 700. Проектът превръща театъра в модерна и достъпна форма на общуване, която докосва младите хора и показва, че сцената може да бъде място за диалог, свобода и вдъхновение. Поради успеха и високата ангажираност на училищата, програмата ще продължи и през 2026 година, като ще обхване още повече млади зрители.

Театърът като подарък – представление за хора в неравностойно положение

На 17 ноември от 19:30 ч. театър „Хенд“ ще подари едно специално безплатно представление за хора в неравностойно положение. Събитието се реализира с подкрепата на Община Пловдив и партньорски организации, работещи в социалната сфера.

„Да празнуваш означава да споделяш. Искаме този юбилей да е за всички“, посочват от екипа на „Хенд“ и обещават още повече инициативи за социално включване в културния живот на града през следващата година.

Ден на отворените врати – 30 ноември от 12:00 ч.

Празничният месец ще завърши с „Ден на отворените врати“- събитие, което ще превърне театъра в истински дом за публиката. На 30 ноември от 12:00 ч. вратите на „Хенд“ ще отворят с усмивка, фантазия и щипка лудост. Посетителите ще могат да се срещнат с актьорите, да надникнат зад кулисите, да чуят истории „от кухнята“ и да разберат как живее един независим театър отвътре.

Гостите ще бъдат посрещнати с топли напитки, почерпка, подаръци и много изненади.

А финалът ще бъде напълно в духа на театъра! От 17:00 до 19:00 ч. ще се проведе безплатен уъркшоп „Методът Кени“- забавно, спонтанно и вдъхновяващо преживяване с клоунада, импровизация и въображение. Входът е свободен.

Всички събития са част от празничната програма, посветена на „15 години театър „Хенд“, и се осъществяват с подкрепата на Община Пловдив. „Хенд“ остава верен на себе си като събира, споделя изкуство и доказва, че културата е най-жива, когато е близо до хората.