Осъдиха 46-годишен мъж за изнасилването на 20-годишната му дъщеря. По обвинителен акт на Районна прокуратура-Пловдив той е признат за виновен по две обвинения. Първото е за това, че при условията на опасен рецидив, се съвкупил с наследницата си, като е принудил към това със сила. Подсъдимият е признат за виновен и за това, че на 10.04.2024 г., в Пловдив, в условията на домашно насилие, принудил същата 20-годишна жена да извърши нещо противно на волята й като употребил заплашване.

Районен съд-Пловдив е осъдил 46-годишния мъж на максималното наказание от 15 години лишаване от свобода при първоначален „строг“ режим на изтърпяване.

Осъденият е баща на пострадалата жена. Той не живеел с дъщеря си, а имал друго семейство. На 10 април 2024 г., вечерта, я поканил да се разходят край брега на река Марица в Пловдив. Там й нанесъл удари по тялото, след което я изнасилил. След това заплашил пострадалата да не съобщава за случилото се, защото ще я убие.

Присъдата на Районен съд-Пловдив подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Пловдив.