С полицейска заповед са задържани трима мъже; иззети са над 50 канабисови стръка и 12 чувала със зелена листна маса

Специализираната операция е проведена в сряда като част от мерките за противодействие на производството и разпространението на наркотични вещества на територията на пловдивската дирекция на МВР. В хода на действията в землището на с. Долнослав криминалисти от РУ-Асеновград открили множество насаждения от рода на конопа, в напреднал стадий на растеж.

В момент на полагане на грижа и обиране на готова продукция са задържани двама пловдивчани – криминално проявен и осъждан мъж на 48 г. и негов помощник на 18 г. Като съпричастен за незаконната дейност е арестуван и трети жител на областния град на 43 г., също с регистрации в полицията и присъди.

При процесуално следствените действия под наблюдение на Районна прокуратура – Пловдив са иззети 51 канабисови растения с височина между 1.80 и 3 метра и 12 чувала със зелена листна маса, множество туби с различни видове тор и други веществени доказателства.

Материалите по образуваното производство за престъпление по чл. 354в ал. 1 от НК са докладвани на наблюдаващия делото прокурор. Районна прокуратура-Пловдив-Териториално отделение – Асеновград привлече като обвиняеми Т.Д., на 43 г., Ю.В., на 18 г., и Х.Т., на 48 г., за това, че на неустановена дата в периода от 04.07.2025 г. до 01.08.2025 г. в землището на с. Долнослав, обл. Пловдив, в съучастие като извършители, засяли и до 01.10.2025 г. отглеждали 51 броя растения от рода на конопа-канабис, в нарушение на установените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите правила – престъпление по чл. 354в, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал. 1 от Наказателния кодекс.

Тримата са обвинени и за това, че на 01.10.2025 г. в землището на с. Долнослав, обл. Пловдив и в помещение в същото населено място, в съучастие като извършители, без надлежно разрешително по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите държали високорисково наркотично вещество – марихуана /канабис/ с общо нето тегло 4 килограма – престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал. 1 от Наказателния кодекс.

Документиране на случая продължава, предстои експертна справка да установи точното количество иззета марихуана.