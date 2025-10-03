Пловдив отбелязва Световния ден за защита на животните

Световният ден за защита на животните ще бъде отбелязан на 4 октомври в 10:00 ч. в ОП „Зооветеринарен комплекс“ в Пловдив.

На място деца и възрастни ще могат да научат повече за това как да съжителстваме с безстопанствени животинки, в 10:30 ч. ще има демонстрация с полицейско куче, а в 11:30 ч. треньорът по аджилити Яна Стайкова ще покаже обучение на кучета в послушание.

От екипа на приюта са приготвили почерпки за децата за добре дошли.