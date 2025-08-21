Пиян шофьор е потрошил детска площадка след гонка с полицията

Снимки от личния профил във Фейсбук на Георги Илиев
Пиян шофьор е потрошил детска площадка и е блъснал три автомобила столицата след гонка с полицията. Поредният инцидент този път е в квартал „Христо Смирненски“.
„Цяло чудо е, че няма жертви“, съобщава кметът на район „Слатина“ Георги Илиев.
„Около 22:30 ч., VW Transporter се е „врязал“ в детската площадка след полицейско преследване в квартала и нанесени поражения по три други превозни средства. Извършителят е задържан и първата му проба е 2,7 промила, чака се кръвна. Той е познат на полицията и има предишни такива прояви“, допълва районният кмет.
По случая е образувано досъдебно производство.