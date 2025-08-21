Пиян шофьор е потрошил детска площадка след гонка с полицията

Снимки от личния профил във Фейсбук на Георги Илиев

Пиян шофьор е потрошил детска площадка и е блъснал три автомобила столицата след гонка с полицията. Поредният инцидент този път е в квартал „Христо Смирненски“.

„Цяло чудо е, че няма жертви“, съобщава кметът на район „Слатина“ Георги Илиев.

„Около 22:30 ч., VW Transporter се е „врязал“ в детската площадка след полицейско преследване в квартала и нанесени поражения по три други превозни средства. Извършителят е задържан и първата му проба е 2,7 промила, чака се кръвна. Той е познат на полицията и има предишни такива прояви“, допълва районният кмет.

По случая е образувано досъдебно производство.