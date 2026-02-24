23-годишният Ерджан Мехмет, който се качи зад волана пиян и без книжка и уби 48-годишенв мъж на пътя край село Розино, остава за постоянно в ареста с окончателното решение от днес на Апелативния съд. Магистратите потвърдиха определението на колегите си от Окръжен съд – Пловдив, с което е взета най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Припомняме, че при управление на Мерцедес, нарушил правилата за движение по пътищата и по непредпазливост е причинил смъртта на С. Л. и средна телесна повреда на М. Г., като деянието е извършено след употреба на алкохол – 1,6 промила, установено по надлежния ред. Автомобилът е управляван и със свалени регистрационни номера от полицията поради прекратяване на регистрацията на колата за срок от една година.

Апелативният съд прие, че има достатъчно доказателства за наличие на обосновано подозрение в съпричастността на Мехмет за причинената катастрофа. Той е привлечен към наказателна отговорност за тежко престъпление, за което Наказателният кодекс предвижда наказание лишаване от свобода от 10 до 15 години. Управлявал автомобила след употреба на алкохол и без свидетелство за правоуправление. Няма реална опасност да се укрие при една по-лека мярка за неотклонение, но има опасност да извърши престъпление. За това съдът счита,че най-адекватната мярка за неотклонение в момента е задържане под стража.