Мъж обра такси, оставено на автомивка във „Филипово“

Криминално проявен пловдивчанин е заподозрян за поредно посегателство. Според предварителната информация, в началото на месеца 49-годишният мъж задигнал над 700 лева от таксиметров автомобил, оставен за почистване в автомивка в квартал „Филипово“. При проведените действия във връзка с получения сигнал униформени от Трето РУ влезли в следите на извършителя, който направил самопризнания за стореното.

В неделя подобна бърза реакция последвала и от служители на Шесто РУ, след като постъпила информация за откраднати с взлом около 70 лева от автомобил, паркиран на територията на квартал „Столипиново“. За броени часове разследващите установили и задържали автора – на 32 години, също с криминалистични регистрации и присъди.