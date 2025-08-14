Изчезнаха трима от Наглите

Полицията издирва трима мъже, свързани с бандата за отвличания „Наглите“. В неизвестност от ден са Прокопи Прокопиев, известен като Културиста, Ивайло Евтимов – Йожи, и Даниел Димитров – Релето. Сигналът за изчезването им е подаден от техни близки.

Автомобилите и мобилните телефони на тримата са открити изоставени. Случаят се разследва от Столичната дирекция на вътрешните работи, като вече е образувано досъдебно производство.

Двама от „Наглите“ са арестувани за отвличане

Изчезналите са част от основното ядро на групата „Наглите“, разбита през 2009 година. При акцията тогава бяха задържани 25 души, а през 2014 г. Културиста, Йожи и Димитров получиха по 18 години затвор. Те обаче излязоха на свобода преди няколко години.

През март тази година двама други обвиняеми по делото „Наглите“ бяха арестувани по ново дело за отвличане, свързано с откраднати 160 килограма кокаин на стойност няколко милиона евро. Официално имената им не бяха обявени, но беше посочено, че са братя. В миналото в групата „Наглите“ братя са били Радослав и Митко Лебешковски.