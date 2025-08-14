Гората.бг дарява пожарни на общините, които имат най-голяма нужда

Докато България през последните месеци е обхваната от пожари, няма как да не се сетим и за онези, които посвещават цялото си свободно време и сили на каузата да засаждат дървета и да опазват природата, в която живеем.

За 12-те години на съществуването си една от на-големите доброволчески организации у нас, Гората.бг, засади 5 милиона дървета с доброволни труд и средства. Наскоро те обявиха кампания за събиране на средства за закупуването на пожарни автомобили, за да ги дарят на общините, които имат най-голяма нужда, пише БНР.

Над 170 хиляди лева са събрани от повече от 1300 дарители на доброволческата инициатива за помощ в борбата с пожарите в страната, съобщи Никола Рахнев – основател на фондация.

С тях ще бъде закупена и дарена противопожарна техника – 5 пожарни автомобила и между 25 и 30 високопроходими машини със специално оборудване за гасене на пожари.

Единият от автомобилите вече е дарен на община Хисаря, а останалите ще отидат там, където има възможност да се управляват и поддържат.

От Гората.бг са осигурили и дарили до момента хиляди помощни средства – ръкавици, лопати, тупалки и дихателни маски за хората, участващи в борбата с огъня на терен.

„Съвсем скоро ще обявим, че към всяка община, към всяко горско стопанство, където има изгорели територии, ще протегнем ръка и ще предложим всяка форма на помощ, която е необходима. В това число закупуване на сертифициран посадъчен материал, фиданки, доброволен труд, всякаква форма на подкрепа. Тази година, заедно с Българска академия на науките и в частно партньорство с една от най-големите земеделски фирми, подготвяме залесяване с дронове, разпръсване на семена на трудно достъпни места за по-голяма ефективност“, разказва Никола Рахнев и добавя: