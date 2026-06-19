63-ма задържани при акции срещу наркотиците в Пловдивско за две седмици

Специализираните акции за пресичане на незаконното разпространение и употреба на наркотици на територията на ОДМВР – Пловдив продължават, а в хода на активната работа от началото на юни до вчера в полицейските подразделения са били задържани общо 63-ма извършители. Под наблюдение на прокуратурата са образувани 64 досъдебни производства. Сред конфискуваните високорискови вещества са около 5 кг марихуана, приблизително еднакви количества от над 15 грама фентанил и синтетични канабиноиди, както и известни дози кокаин, метамфетамин, клоназепам и екстази.

Някои по-характерни случаи:

При идентични спецакции в началото на месеца и преди дни служители от Шесто РУ са задържали двама жители на квартал „Столипиново“, от чиито къщи са иззети над 100 пакетчета с фентанил. С 30 дози със същото съдържане е бил арестуван и друг мъж в хода на операция на отдел „Криминална полиция“. Повече от 44 грама марихуана са открили разследващи от Пето РУ при претърсване в апартамента на пловдивчанин в жк „Тракия“. Друг жител на областния град пък бил заловен на територията на район „Северен“ при опит да избегне проверка на полицаи от Трето РУ и да се освободи от носения плик със зелена листна маса. Около 10 грама от същия наркотик са иззети и при специализирани проверки в частни адреси от служителите на реда в Първомай и Раковски.