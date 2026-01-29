Агресия срещу полицаи: двама задържани след инциденти в Пазарджишко

Двама мъже са задържани в Пазарджишко след агресивно поведение и опити да осуетят полицейски проверки, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Първият инцидент е станал следобед на 28 януари в село Гелеменово, където патрул се отзовал на сигнал за леко пътнотранспортно произшествие. Един от пътниците в автомобил отказал да се легитимира, започнал да обижда служителите на реда, направил опит да удари единия полицай и блъснал другия на земята.

Вторият случай е от същата вечер на паркинг край жп гарата в Пазарджик. Екип на „Криминална полиция“ извършвал проверка на паркиран автомобил, когато 18-годишният водач внезапно потеглил и ударил служебната кола. След кратко преследване младежът отказал да спре и закачил още два автомобила, преди да бъде задържан. У него е открито полиетиленово пликче със синтетичен канабиноид.

И по двата случая са образувани досъдебни производства под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.