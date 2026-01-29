С колко поскъпнаха най-продаваните цигари у нас?

От 1 януари 2026 г. пушачите плащат повече за цигари и тютюневи изделия. Причината е повишеният акциз, който вече влезе в сила и се отразява директно на цените в търговската мрежа, съобщава OFFNews. Предвижда се покачването да продължи на стъпки до 2028 година. Поскъпването обхваща както традиционните цигари, така и електронните и нагреваемите изделия.

Проверка на OFFNews в търговски обект показва, че при някои от масовите марки увеличението вече е факт. Поскъпването варира според ценовия сегмент, като средното увеличение се движи между 10 и 23 евроцента, или приблизително между 20 и 45 стотинки на кутия.

Марката „Оме“ (Ome) вече се продава за 3,40 евро, което се равнява на 6,65 лв. Спрямо старата цена от 3,17 евро (или 6,20 лв.) това е увеличение от около 23 цента, или около 45 стотинки.

Подобна е ситуацията и при „Карелия Слим“ (Karelia Slim) – там цената също се е повишила с точно 23 цента (или 45 стотинки), като от досегашните 3,40 евро (6,65 лв.) вече е фиксирана на 3,85 €, което са 7,53 лв.

При лилавия „Ротманс Слим“ (Rothmans Slim) цената се покачила от 3,53 евро (6,90 лв.) на 3,80 евро (7,43 лв.). Тук разликата е 27 евроцента, което пресметнато по курса добавя още 53 стотинки към разхода за една опаковка.

Поскъпване се наблюдава и при по-високия ценови сегмент. Белият Дънхил (Dunhill), например, е поскъпнал от 3,99 евро (7,80 лв.) на 4,20 евро (8,21 лв.). Това представлява увеличение от 21 евроцента, което за българския потребител означава точно 41 стотинки отгоре на кутия.

Значително поскъпване има и при Карелия плочка. От досегашните 3,32 евро (6,50 лв.), цената е скочила на 3,70 евро (7,24 лв.). Това е повишение от 38 цента (или 74 стотинки) на кутия.

Очакванията са през следващите седмици цените на още марки да бъдат коригирани, тъй като търговците постепенно разпродават наличностите със стар бандерол.

По отношение на бездимните тютюневи изделия, към момента те все още се продават на досегашните си цени. Причината е, че в търговската мрежа все още има наличности със стар бандерол. След изчерпването им обаче се очаква всички бездимни продукти да бъдат предлагани с новите, по-високи цени, съобразени с актуализирания акциз и евровата стойност.