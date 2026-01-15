ГЕРБ, „ДПС–Ново начало“, ИТН и БСП не отстъпват от намерението си да заменят сегашните машини за гласуване със сканиращи устройства за хартиени бюлетини. Темата се разглежда на извънредно заседание на парламентарната правна комисия, след като предишното беше отложено.

Преди обсъждането на предложенията за скенерите депутатите разглеждат законопроекта на ПП–ДБ за връщане към 100% машинно гласуване с досегашните устройства и отпадане на хартиената бюлетина. Срещу сканиращите машини се обявиха ПП–ДБ, МЕЧ и „Възраждане“.

Конкретните текстове за въвеждането на скенерите станаха публични в последния момент – по-малко от час преди заседанието, което предизвика остри реакции от опозицията. В предложенията не се предвижда отлагане или тестово въвеждане на новите устройства, въпреки кратките срокове до евентуални предсрочни избори.

Подкрепа за идеята изразиха от ДПС, ИТН и ГЕРБ, като лидерът на партията Бойко Борисов заяви, че целта е да се ограничи човешкият фактор при броенето. Делян Пеевски настоя скенерите да бъдат държавна собственост и подчерта, че изборите не трябва да бъдат допуснати до манипулации.

Опозицията предупреди, че прибързани промени в изборното законодателство подкопават доверието в изборния процес. От Висшия адвокатски съвет също изразиха позиция срещу радикални изменения в навечерието на избори.