ГрадътКриминалеНовини

Засилено полицейско присъствие към Кръстова гора

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 11:15ч, събота, 13 септември, 2025
80 248 Преди по-малко от минута

Засилено полицейско присъствие от екипи на Пътна полиция е осигурено към Кръстова гора. Това е по повод честване на християнския празник Кръстовден, за който се очаква голям пътникопоток към манастирския комплекс “Кръстова гора – Св. Троица” на територията на Община Лъки, пишат от МВР. В тази връзка от днес до неделя са възможни значителни затруднения на движението на моторни превозни средства в района.

От страна на ОДМВР – Пловдив са предприети необходимите мерки за осигуряване на обществения ред и недопускане на пътни произшествия и инциденти по време на празничните дни. Призовават са водачите на автомобили да бъдат търпеливи и да изпълняват стриктно разпорежданията на полицейските служители, за да се избягват необосновани затруднения на трафика по посочения маршрут.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 11:15ч, събота, 13 септември, 2025
80 248 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

80 коментари

  4. Herkese selam, Casibom sitesi kullan?c?lar? icin k?sa bir bilgilendirme paylas?yorum. Bildiginiz gibi Casibom adresini erisim k?s?tlamas? nedeniyle tekrar degistirdi. Erisim sorunu varsa cozum burada. Son Casibom giris adresi art?k burada https://casibom.mex.com/# Paylast?g?m baglant? uzerinden direkt siteye erisebilirsiniz. Ayr?ca yeni uyelere verilen freespin f?rsatlar?n? mutlaka inceleyin. Lisansl? casino deneyimi surdurmek icin Casibom dogru adres. Herkese bol kazanclar dilerim.

    Отговор

  5. Herkese merhaba, Casibom sitesi oyuncuları adına kısa bir duyuru paylaşıyorum. Bildiğiniz gibi site domain adresini BTK engeli yüzünden yine taşıdı. Giriş problemi çekenler için link aşağıda. Son Casibom giriş linki artık burada Casibom Kayıt Paylaştığım bağlantı üzerinden vpn kullanmadan siteye girebilirsiniz. Ek olarak yeni üyelere sunulan hoşgeldin bonusu fırsatlarını mutlaka inceleyin. Lisanslı casino keyfi sürdürmek için Casibom doğru adres. Tüm forum üyelerine bol şans dilerim.

    Отговор

  8. Arkadaşlar selam, bu site oyuncuları için kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Vaycasino adresini tekrar değiştirdi. Giriş sorunu varsa endişe etmeyin. Son Vaycasino giriş linki şu an burada: Vaycasino Kayıt Bu link üzerinden doğrudan hesabınıza girebilirsiniz. Güvenilir bahis deneyimi için Vaycasino doğru adres. Herkese bol şans temenni ederim.

    Отговор

  10. Herkese selam, bu site kullanıcıları için önemli bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi site adresini tekrar değiştirdi. Giriş hatası yaşıyorsanız endişe etmeyin. Yeni siteye erişim adresi artık burada: https://vaycasino.us.com/# Paylaştığım bağlantı üzerinden direkt siteye erişebilirsiniz. Lisanslı casino keyfi için Vaycasino doğru adres. Herkese bol kazançlar temenni ederim.

    Отговор

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина