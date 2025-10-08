ГрадътНовиниСпортСпортен Пловдив

Започва цялостно обновяване на спортната зала край Гребната база

Община Пловдив стартира цялостен ремонт и модернизация на залата по бокс, джудо и вдигане на тежести, разположена край Гребната база – място със славна спортна история и десетилетна традиция в подготовката на шампиони. През годините треньори и клубове са я поддържали със собствени средства, но обектът не е преминавал през сериозен ремонт от десетилетия. 

Предвидените дейности включват:

– цялостна енергийна ефективност – топлоизолация, ремонт на покрива и фасадите;

– подмяна на осветлението с модерни LED системи;

– обновяване на отоплителната, вентилационната и електрическата инсталация (Ел и ОВК);

– ремонт на съблекални и санитарни възли;

-осигуряване на достъпна среда и внедряване на съвременни мерки за пожарозащита;

-изграждане на фотоволтаична електроцентрала за устойчиво енергийно потребление.

Финансирането е осигурено както по Плана за възстановяване и устойчивост, така и със средства от държавния бюджет.  С реализацията на този проект Община Пловдив продължава последователната си политика за модернизиране на спортната инфраструктура и създаване на по-добри условия за подготовка на пловдивските спортисти.

