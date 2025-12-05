Жълт код за дъжд в 4 области

За Пловдив и региона прогнозата не е особено приятна — облаци, валежи и силен източен вятър ще определят времето в края на седмицата

НИМХ издаде жълт код за обилни валежи в част от Южна България за петък, 5 декември. Предупреждението важи за областите Кюстендил, Благоевград, Пазарджик и Смолян, където се очакват по-сериозни дъждове и риск от локални наводнения.

За Пловдив и региона прогнозата също не е особено приятна — облаци, валежи и силен източен вятър ще определят времето в края на седмицата. Минималните температури ще останат около 6–7 градуса, а максималните няма да надхвърлят 10–12 градуса.

По планините ще бъде мрачно и ветровито, с дъжд, а над 1600 метра — сняг.

В събота дъждовното време ще обхване почти цялата страна, като в Южна България количествата валежи отново ще са значителни.

В неделя обаче облаците бавно ще започнат да се разкъсват, валежите ще спрат, а температурите — макар и слабо — ще тръгнат нагоре.

Изображение: НИМХ