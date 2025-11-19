РАМ- Пловдив с обновена експозиция и аудиогид

Регионален археологически музей – Пловдив ще представи обновената си постоянна изложба и нов аудиогид, които бяха реализирани с проекта „Обновяване на постоянната експозиция на РАМ – Пловдив и въвеждане на съвременни технологии за работа с публики“. Той бе реализиран с финансовата подкрепа на Министерство на културата.

В рамките на проекта бяха изпълнени дейности, свързани с обновяването на част от постоянната експозиция и въвеждане на съвременни технологии, които повишават качеството на достъп до културното наследство и гарантират равнопоставеност в комуникацията за хора със специфични потребности.