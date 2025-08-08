Продължава пръскането срещу комари

От ОП „Дезинфекционна станция“ информират пловдивчани, че при благоприятни метеорологични условия, в периода от 11 до 29 август, в Пловдив ще се проведе поредната дезинсекция срещу възрастни форми на комари на територията на шестте административни района.

Обработките ще се осъществяват в часовия диапазон от 21:00 до 04:30 ч. по следния график:

– 11 и 12 август – декоративна и храстова растителност на територията на район „Северен“;

– 13 август – декоративна и храстова растителност на територията на кв. „Коматево“ и кв. „Прослав“;

– 14 и 15 август – декоративна и храстова растителност на територията на район „Южен“;

– 18 до 20 август включително – декоративна и храстова растителност на територията на район „Западен“;

– 21 и 22 август – декоративна и храстова растителност на територията на район „Тракия“;

– 25 август – бреговата зона по р. Марица;

– 26 и 27 август – декоративна и храстова растителност на територията на район „Централен“;

– 28 и 29 август – декоративна и храстова растителност на територията на район „Източен“.

Специализираните екипи ще използват биоциден препарат, разрешен за употреба от МЗ, в съответната препоръчителна доза и концентрация.

При неблагоприятни метеорологични данни (дъждовно и ветровито време), обработките ще продължат през следващ работен ден с подходящи за обработките условия.

Съветваме отглеждащите пчелни семейства в района на предстоящите обработки да ограничат полета на пчелите в указания по-горе период.

Директна връзка със специализираното oбщинско предприятие „Дезинфекционна станция“: телефон 032/99 03 18; 032/64 25 83; 032/64 41 56 или на електронен адрес: dstancia.plovdiv@abv.bg